Μεξικό : Κρουαζιερόπλοια της ίδιας εταιρείας συγκρούστηκαν στο λιμάνι

Δύο κρουαζιερόπλοια της ίδιας εταιρείας συγκρούστηκαν στις 08:30 το πρωί (τοπική ώρα) μέσα στο λιμάνι του Κοσούμελ, στο Μεξικό, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο Carnival Glory και στο Carnival Legend, της ναυτιλιακής εταιρείας Carnival Corporation.

Το γεγονός έγινε γνωστό από δημοσιεύσεις βίντεο σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο, κυρίως επιβάτες ενός τρίτου πλοίου.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του Κοσούμελ επιβεβαίωσαν το συμβάν, που σημειώθηκε γύρω στις 8.30 τοπική ώρα και έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών ή των μελών των πληρωμάτων.

Video of the crash of the #CarnivalLegend and #carnivalglory and near miss of the #royalcaribbean boat @NBCNews @CNN @KSL5TV @fox13 @foxnewsalert @abcnews @abc4utah pic.twitter.com/T3a3aWSPZO

— Maddie Morris (@maddie__morris) December 20, 2019