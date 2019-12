Ρωσία: Σιωπή από τις αρχές για την επίθεση στην έδρα της FSB

Οι ρωσικές αρχές σιωπούσαν σήμερα το πρωί σχετικά με την ταυτότητα και τα κίνητρα του άνδρα που άνοιξε πυρ χθες Πέμπτη στην έδρα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφάλειας (FSB) στη Μόσχα, τον οποίο τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως έναν Ρώσο 39 ετών.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Kommersant, Komsomolskaia Pravda, το τηλεοπτικό δίκτυο REN-TV και άλλα μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, τον οποίο σκότωσαν οι δυνάμεις της τάξης, ονομάζεται Εβγκένι Μανιούροφ και ήταν κάτοικος Ποντόλσκ, μιας περιοχής νότια της Μόσχας. Εργαζόταν ως φύλακας και έκανε ερασιτεχνικά σκοποβολή.

Η FSB, στόχος της χθεσινής επίθεσης, και η Επιτροπή Έρευνας της Ρωσίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, είναι μέχρι τώρα φειδωλές στις ανακοινώσεις και έχουν μόνο επιβεβαιώσει την επίθεση και τον απολογισμό της.

Ένας πράκτορας της FSB σκοτώθηκε και πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας πολίτης. Ο δράστης έπεσε νεκρός λίγο αργότερα από τις σφαίρες των δυνάμεων της τάξης όταν άνοιξε πυρ κοντά στην πλατεία Λουμπιάνκα της Μόσχας, όπου βρίσκεται το επιβλητικό κίτρινο- καφέ κτίριο της FSB.

Ο μόνος Ρώσος αξιωματούχος που έκανε δηλώσεις σήμερα για την επίθεση ήταν ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν, ο οποίος ανέφερε στο Twitter ότι οι τραυματίες «λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες φροντίδες».

