Αυστραλία: Μαίνονται οι πυρκαγιές- Ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός στη Νότια Αυστραλία

Οι θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν σήμερα καταστροφικές συνθήκες για τους πυροσβέστες που μάχονται για να κατασβέσουν περισσότερες από 100 πυρκαγιές που κατακαίουν την πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ στη Νότια Αυστραλία ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός.

Με τρεις πυρκαγιές να μαίνονται γύρω από το Σίδνεϊ, κάποιοι δρόμοι της πολυπληθέστερης πόλης της Αυστραλίας έκλεισαν, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να καθυστερήσουν τα ταξίδια τους ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου, προειδοποιώντας ότι οι φωτιές είναι απρόβλεπτες καθώς αναμένεται να ενισχυθούν από ανέμους που θα πνέουν με ταχύτητα έως και 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Lithgow right now.

Photo: Mel Taylor#lithgow #nswfires #bushfires #fires pic.twitter.com/1SerVLLGGG

— Bathurst Bulletin (@bxbulletin) December 21, 2019

«Οι καταστροφικές συνθήκες για τις πυρκαγιές είναι οι χειρότερες δυνατές», ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτζσίμονς.

«Πρόκειται για τις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Με δεδομένο ότι έχουμε εκτάσεις με τόσο ενεργές πυρκαγιές, δημιουργείται μια συνταγή που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και για μια πολύ επικίνδυνη ημέρα», πρόσθεσε.

Σχεδόν 100 πυρκαγιές μαίνονταν το Σάββατο το απόγευμα (τοπική ώρα) σε ολόκληρη τη Νέα Νότια Ουαλία, με έξι να έχουν χαρακτηριστεί σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης. Περίπου 10.000 έκτακτο προσωπικό θα εργάζεται σε ολόκληρη την πολιτεία.

Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα η τοπική αστυνομία προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν να ταξιδεύουν στην πολιτεία όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να κλείσουν δρόμοι.

«Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη ημέρα να ξεκινήσετε τις διακοπές σας», επεσήμανε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Αργά το απόγευμα ο άνεμος αναμένεται να αλλάξει και να ενισχυθεί στα 90 χιλιόμετρα την ώρα, με τον Φιτζσίμονς να τονίζει ότι αυτό αρχικά θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση, όμως στη συνέχεια θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας.

At least one home has been destroyed here in McKellars Park in outer Lithgow @abcsydney @abcnews @ABCemergency pic.twitter.com/2JVhLYRds2

— James Carmody (@jamescarmody95) December 21, 2019

Νότια Αυστραλία και Βικτόρια

Στη Νότια Αυστραλία οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος εντοπίστηκε νεκρός, ένας άλλος έχει τραυματιστεί σοβαρά και 15 σπίτια καταστράφηκαν από πυρκαγιά 40 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Αδελαΐδας.

Εξάλλου χθες Παρασκευή ένας άλλος άνθρωπος σκοτώθηκε σε τροχαίο που σημειώθηκε σε περιοχή για την οποία οι αρχές είχαν εκδώσει προειδοποίηση λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης 23 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Νότια Αυστραλία, όπου οι συνθήκες για τις πυρκαγιές είναι καταστροφικές.

Στην πολιτεία της Βικτόρια 15 πυρκαγιές μαίνονταν σήμερα το πρωί εκτός ελέγχου.

Οι αρχές στην Αυστραλία μάχονται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε πολλές πολιτείες της χώρας επί εβδομάδες. Μέχρι στιγμής οι φλόγες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 700 σπίτια και σχεδόν 20 εκατομμύρια στρέμματα γης με χαμηλή βλάστηση.