Ιστορία σοκ: Τα αδέρφια, η κακοποίηση από τη μητέρα και η αποκάλυψη της αλήθειας

Στο σοκαριστικό ντοκιμαντέρ Tell Me Who I Am υπάρχει και τρίτος αδερφός που κακοποιήθηκε! – Η αποκαλυπτική συνέντευξη στον Telegraph

Το “Tell Me Who I Am” είναι ένα από τα πιο συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ του Netflix. Διηγείται την ιστορία δύο αδερφών. Το 1982, ο 18χρονος Alex Lewis είχε ένα τροχαίο και έπεσε σε κώμα. Όταν ξύπνησε μπορούσε να θυμηθεί μόνο ένα πράγμα: το πρόσωπο του δίδυμου αδερφού του Marcus. Τότε ο Marcus αποφάσισε να του μάθει ξανά να ζει κρύβοντας του το παρελθόν και το γεγονός ότι τους κακοποιούσε σεξουαλικά η ίδια τους η μητέρα!

Ωστόσο από την ιστορία που προβλήθηκε στο ντοκιμαντέρ λείπει ένα σημαντικό στοιχείο… Στην οικογένεια υπήρχε και τρίτος αδερφός!

Ο Oliver Dudley δυσκολεύτηκε πολύ να παρακολουθήσει το ντοκιμαντέρ του Netflix που διηγείται ουσιαστικά και την ιστορία της δικής του ζωής. Το είδε σε ιδιωτική προβολή στο Λονδίνο πριν βγει στην πλατφόρμα και του ήταν τόσο δύσκολη η διαδικασία που κάποια στιγμή ζήτησε να διακοπεί για λίγο προκειμένου να συνέλθει.

Το ντοκιμαντέρ δεν ασχολείται καθόλου μαζί του, ο ίδιος όμως περιέγραψε τα όσα φριχτά βίωσε ως παιδί σε συνέντευξή του στον Telegraph. Γιατί δυστυχώς υπήρξε και ο ίδιος θύμα.

Ο 43χρονος σήμερα Oliver είναι 12 χρόνια πιο μικρός από τους δίδυμους. Το 1998, τρία χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας τους ο 22χρονος τότε Oliver πήγε στα αδέρφια του για να εξομολογηθεί τη φρίκη που έζησε στα χέρια της και στο κρεβάτι ενός συντρόφου της. Όσα βίωσε δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους. Διαβάστε τη συνέχεια