Τουρκία : Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία με τη Λιβύη

Το τουρκικό κοινοβούλιο επικύρωσε τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης, το μεσημέρι του Σαββάτου. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει πλέον ο δρόμος για την αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στην Τρίπολη προς υποστήριξη των δυνάμεων Σαράτζ.

Την είδηση μετέδωσε μέσω έκτακτου τηλεγραφήματος το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Turkish parliament ratifies motion on approval of MOU on Turkey-Libya security, military cooperation — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) December 21, 2019

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επικύρωσης του επίμαχου μνημονίου και από την κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης (GNA) της Λιβύης, η οποία άναψε και επισήμως πράσινο «φως» στη συμφωνία «ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας».

Η συμφωνία που είχαν συνυπογράψει Άγκυρα και Τρίπολη το Νοέμβριο έχει ξεσηκώσει «θύελλα» αντιδράσεων, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Φαγέζ αλ-Σάρατζ αποφάσισαν τη χάραξη νέων θαλασσίων συνόρων αλλά και τη δημιουργία νέας ΑΟΖ.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, το Μνημόνιο Κατανόησης επιδιώκει «την παροχή βάσης για την ανάπτυξη των σχέσεων και της συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Λιβύης».

Προβλέπει δε, ενισχυμένη συνεργασία στην ανταλλαγή προσωπικού, υλικών, εξοπλισμού, συμβουλευτικών υπηρεσιών και εμπειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Μεταξύ άλλων, η συμφωνία εξειδικεύει στην τουρκική υποστήριξη για την εγκαθίδρυση μιας μονάδας άμεσης επέμβασης στην αστυνομία και το στρατό στη Λιβύη, καθώς και ενισχυμένη συνεργασία στις πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών και στην αμυντική βιομηχανία.

Εγγραφα αποδεικνύουν το οικονομικό αλισβερίσι Τουρκίας-Λιβύης

Η συμφωνία έρχεται λίγες ώρες αφότου το φως της δημοσιότητας είδαν από την αντιπολίτευση της Λιβύης έγγραφα που δείχνουν απευθείας οικονομικές συναλλαγές μεταξύ της κυβέρνησης Σαράτζ και της Άγκυρας.

Πρόκειται για οχτώ έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης τα οποία ξεκινούν από τις 13 Μαΐου έως τις 3 Νοεμβρίου. Δείχνουν ροή τεράστιων χρηματικών ποσών στην Τουρκία, που εάν αθροιστούν, ανέρχονται σε 570 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές καταλήγουν στην εταιρεία SSTEK, δηλαδή την Τουρκική Εταιρεία Κυβερνοασφάλειας – εταιρεία παραγωγής συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σύμφωνα με την ταυτότητά της η οποία υπάγεται στη γραμματεία Αμυντικής Βιομηχανίας της Τουρκίας που υπάγεται στην προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας δηλαδή απευθείας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα οι συναλλαγές είναι τέσσερις και χωρίζονται ως εξής:

1) 161.118.200,00€ on 13/05/2019

2) 70.438.940,00€ on 02/06/2019

3) 169.885.685,20€ on 15/07/2019

4) 169.000.000,00€ on 03/11/2020

Σύνολο 570.442.825,20 ευρώ.

Επιβεβαιώνονται τα περί εκβιασμού της Τουρκίας στη Λιβύη

Ήδη από τις 12 Δεκεμβρίου υπήρχαν στοιχεία που αποδείκνυαν ότι η τουρκία εκβίασε τη Λιβύη για να συναινέσει στην υπογραφή της παράνομης συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες και με την αποστολή όπλων, για τα οποία μίλησαν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική πλευρά έχει από τότε στη διάθεσή της στοιχεία για την αποστολή των όπλων στο λιμάνι της Λιβύης και γνωρίζει τόσο τον χρόνο της παράδοσης όσο και το πλοίο με το οποίο έγιναν.

Ακολούθησαν οι καταγγελίες από διάφορες ιστοσελίδες από τη Σαουδική Αραβία που επικαλούνταν έγγραφα του υπουργείου Εσωτερικών της Λιβύης.

Μάλιστα, ο συντονιστής των δυνάμεων ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών, Emad Al-Shagabi, απολύθηκε και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, επειδή, όπως λέει ο ίδιος, κατείχε έγγραφα που απειλούσε να δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται ότι ο υπουργός Εσωτερικών Fathi Bashagha, έστειλε έξω περί το 1 δισ. ευρώ για εισαγωγή εξοπλισμού από άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Τουρκία.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός ζήτησε τη σύλληψη του συντονιστή με την καταγγελία διασύνδεσης με το Ισλαμικό Κράτος και την Ansar Al-Sharia.

Στα «μαχαίρια» Πούτιν – Ερντογάν

Στο μεταξύ, σε σύγκρουση συμφερόντων στη Λιβύη βρίσκονται Τουρκία και Ρωσία.

Από τη μία μεριά, ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης Σάρατζ έδωσε το πράσινο φως στην έλευση τουρκικών στρατευμάτων στην Τρίπολη. Από την άλλη, καθοριστικός είναι ο ρόλος της Ρωσίας στην περιοχή, η οποία στηρίζει τον στρατάρχη Χαφτάρ.

Η Τουρκία δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή απέναντι σε «μισθοφόρους» όπως η υποστηριζόμενη από τη Ρωσία εταιρία Wagner η οποία στηρίζει τις δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ στη Λιβύη, δήλωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

«Μέσω της επονομαζόμενης Wagner, εργάζονται πραγματικά ως μισθοφόροι του Χάφταρ στη Λιβύη» είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα πάντα με το NTV. «Αυτό συμβαίνει, και δεν θα ήταν σωστό εμείς να μείνουμε σιωπηλοί απέναντι σε όλο αυτό. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε μέχρι τώρα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε» πρόσθεσε.

Ανησυχία από τη Μόσχα για την αποστολή Τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι της προκαλεί μεγάλη ανησυχία μια ενδεχόμενη αποστολή στρατευμάτων από την Τουρκία στην Λιβύη.

Η Μόσχα σημείωσε ότι η συμφωνία ασφαλείας που συνήφθη μεταξύ των δύο χωρών εγείρει πολλά ερωτήματα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο πηγή στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επικύρωσε συμφωνία ασφάλειας και στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η επίθεση εδώ και μήνες από αντίπαλες δυνάμεις.