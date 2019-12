Χιλή : Σοκ προκαλεί βίντεο όπου αστυνομικά οχήματα συνθλίβουν διαδηλωτή (Σκληρές εικόνες)

Φρίκη προκαλούν οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου από την Χιλή.

Πλάνα από τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας δείχνουν δύο τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας που είναι γνωστά και ως αύρες, να συνθλίβουν με τρομακτική βιαιότητα έναν 20χρονο διαδηλωτή, στην πλατεία Ιταλίας.

Οι οργισμένοι διαδηλωτές που ήταν μπροστά στο γεγονός, άρχισαν να εκτοξεύουν ό,τι είχαν κατά των δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα αυτά να απομακρυνθούν και εκείνοι να μπορέσουν να πάρουν τον 20χρονο και να τον πάνε στο νοσοκομείο.

Οι δημοσιογράφοι από το τηλεοπτικό κανάλι Prensa μετέδιδαν σε απ’ ευθείας σύνδεση από εκείνο το σημείο τις συγκρούσεις και αντέδρασαν ζητώντας πολιτικές ευθύνες, αυθόρμητα, στον αέρα.

Σύμφωνα με τις δικές τους πληροφορίες, ο 20χρονος μεταφέρθηκε στην κλινική Λας Κόντες με τέσσερα κατάγματα στη λεκάνη, εσωτερική αιμορραγία και ρήξη της ουροδόχου κύστης.

«Ο γιος μου ο Οσκαρ συνετρίβη επίτηδες και βίαια από δύο αύρες. Είναι θαύμα το ότι ζει. Αυτή η βαρβαρότητα που επιβάλλει η χιλιανή κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει!», δήλωσε αργότερα η μητέρα του, Μάρτα Κορτές. Τα μόνα λόγια που κατάφερε να της πει ο γιος της, όταν τον συνάντησε, ήταν «το έκαναν επίτηδες».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

CHILE: UPDATING Health of young man who was hit at Plaza de la Dignidad yesterday. He got 4 fractures, splitted urethra,and polytrauma. Now with a probe directly to the bladder. Also has a sacrum fracture and knee. He is serious but out of vital risk. pic.twitter.com/JgBa3M1A17

