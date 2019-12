Βραζιλία: Επτά νεκροί από κατολίσθηση

Τραγωδία στη Βραζιλία όταν μετά από κατολίσθηση στη πόλη Ρεσίφε, στη ανατολική πλευρά της χώρας, επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, αρκετά σπίτια καταστράφηκαν, σύμφωνα με το portal Globo.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, τα πτώματα πέντε ανθρώπων εντοπίστηκαν, ενώ οκτώ ώρες αργότερα βρέθηκαν οι σοροί ακόμα δύο γυναικών. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και δύο παιδιά ένα δύο μηνών αγοράκι κι ένα κοριτσάκι εννέα ετών.

