Χονγκ Κονγκ: Χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών από τους αστυνομικούς

Η αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών, πολλοί από τους οποίους φορούσαν μάσκες και κέρατα ταράνδου, έπειτα από συμπλοκές σε εμπορικά κέντρα και σε μια τουριστική συνοικία καθώς οι αντικυβερνητικες διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων.

Διαδηλωτές μέσα σε εμπορικά κέντρα εκτόξευσαν ομπρέλες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών οι οποίοι απάντησαν χτυπώντας ορισμένους διαδηλωτές με κλομπ, με έναν από αυτούς να προτάσσει το όπλο του στο πλήθος, χωρίς να πυροβολεί.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει τους διαδηλωτές που είχαν καταλάβει κύριους δρόμους έξω από εμπορικά κέντρα και κοντινά πολυτελή ξενοδοχεία, ανάμεσα στα οποία και το Peninsula, στην Τσιμ Σα Τσούι, στην τουριστική συνοικία Καουλούν.

Η παρουσία της αστυνομίας ήταν ισχυρή με εκατοντάδες αστυνομικούς να στέκονται στους δρόμους καθώς χιλιάδες καταναλωτές των Χριστουγέννων και τουρίστες, ορισμένοι φορώντας αγιοβασιλίτικα καπέλα, παρακολουθούσαν.

Πολλές οικογένειες με παιδιά είχαν συγκεντρωθεί στην ίδια περιοχή για να δουν τους χριστουγεννιάτικους φωτισμούς στον πεζόδρομο, στην απέναντι πλευρά του λιμανιού.

HONG KONG CHRISTMAS PROTESTS:Hong Kong riot police just knocked a woman’s hot drink out of her hand.Police then rushed towards the frightened woman and violently arrested her. pic.twitter.com/cQY315ond6— Global Breaking News (@GBNReports) December 24, 2019

Οι διαδηλώσεις, που διανύουν τον έβδομο μήνα, έχουν χάσει κάτι από την κλίμακα και την ένταση των προηγούμενων βίαιων αντιπαραθέσεων. Οκτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν μέρος σε μια ειρηνική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό τον μήνα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, μια ένδειξη ισχυρής υποστήριξης στο κίνημα διαμαρτυρίας.

Δεκάδες διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα και φορώντας μάσκες φώναξαν συνθήματα όπως «Η αναζωογόνηση του Χονγκ Κονγκ, η επανάσταση της εποχής μας» και «Ανεξαρτησία στο Χονγκ Κονγκ» καθώς περιφέρονταν στα εμπορικά κέντρα.

«Πολλοί άνθρωποι ψωνίζουν άρα είναι μια καλή ευκαιρία για να διαδώσουμε το μήνυμα και να πούμε στους ανθρώπους για ποιο λόγο αγωνιζόμαστε», είπε ο Κεν, ένας 18χρονος φοιτητής.

«Αγωνιζόμαστε για ελευθερία, αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας».

Σε ένα εμπορικό κέντρο στην πολυσύχναστη συνοικία Μονγκ Κοκ, επίσης στη χερσόνησο Καουλούν, η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει κάποιους διαδηλωτές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Cable.

Περίπου 100 διαδηλωτές εισέβαλαν σε ένα κατάστημα Starbucks που βρίσκεται σε ένα άλλο εμπορικό κέντρο, το Mira Place, σπάζοντας τους γυάλινους πάγκους με τα γλυκά και γράφοντας γκράφιτι στους τοίχους.

Η αλυσίδα καφέ αποτελεί συχνά στόχο διαδηλωτών αφότου η κόρη του ιδρυτή των Maxim’s Caterers, στην οποία ανήκει το τοπικό κατάστημα, καταδίκασε τις διαδηλώσεις σε ένα συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Σε προηγούμενες διαδηλώσεις διαδηλωτές είχαν καταστρέψει καταστήματα Starbucks στην πόλη, γράφοντας αντικινεζικά γκράφιτι στις βιτρίνες τους.

Το Μέτωπο Πολιτικών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο έχει οργανώσει μερικές από τις μεγαλύτερες πορείες με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ανθρώπων, έχει ζητήσει τη διεξαγωγή άλλου ενός συλλαλητηρίου την Πρωτοχρονιά.

Η αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 6.000 ανθρώπους μετά την κλιμάκωση των διαδηλώσεων τον Ιούνιο, περιλαμβανομένου ενός μεγάλου αριθμού στη διάρκεια μιας παρατεταμένης, βίαιης πολιορκίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ στα μέσα Νοεμβρίου.

Πολλοί κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ είναι οργισμένοι με αυτό που θεωρούν ως ανάμιξη του Πεκίνου στις ελευθερίες που έχει υποσχεθεί στην πρώην βρετανική αποικία όταν επανήλθε υπό την κυριαρχία της Κίνας το 1997.

Η Κίνα αρνείται ότι παρεμβαίνει και λέει ότι είναι δεσμευμένη στη φόρμουλα «μία χώρα, δύο συστήματα» που τέθηκε σε ισχύ τότε και έχει κατηγορήσει ξένες δυνάμεις ότι υποδαυλίζουν την αναταραχή.

Σε βίντεο που ανήρτησε στη σελίδα της στο Facebook, η κυβερνήτης Κάρι Λαμ ευχήθηκε στους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ «ειρηνικά και ασφαλή Χριστούγεννα».

Η Λαμ έχει αρνηθεί μέχρι τώρα να ικανοποιήσει τα αιτήματα των διαδηλωτών, που περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τη συμπεριφορά της αστυνομίας και την εφαρμογή καθολικού δικαιώματος ψήφου.