Πέθανε η συνθέτρια Allee Willis

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών από καρδιακή προσβολή στο σπίτι της στο Low Angeles η συνθέτρια Allee Willis.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της ήταν αναμφισβήτητα το τραγούδι «I’ll Be There for You» των The Rembrandts, το οποίο έγινε το μουσικό θέμα της αγαπημένης σειράς «Τα Φιλαράκια».

Το δυσάρεστο γεγονός έκανε γνωστό η επί χρόνια σύντροφος της, Prudence Fenton, η οποία έγραψε στο Instagram: «Αναπαύσου στην Boogie Wonderland, 10 Νοεμβρίου 1947-24 Δεκεμβρίου 2019».

Η Alle Willis είχε κερδίσει και Grammy για τη σύνθεση του sountrack της επιτυχημένης ταινίας «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς».