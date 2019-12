Τραμπ : Τιμή μου που συμμετείχα στο «Μόνος στο Σπίτι 2»

«Τιμή μου»: Αυτή ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τη σύντομη εμφάνιση στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Μόνος στο Σπίτι 2, Χαμένος στη Νέα Υόρκη», πολύ πριν γίνει ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ μίλησε γι’ αυτή τη συμμετοχή του με θερμά λόγια ενώ σημείωσε πως ήταν τιμή του να παίζει στη συγκεκριμένη ταινία.

«Ήμουν λίγο νεότερος, για να το πω πιο κομψά … Αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, προφανώς. Είναι μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία, μια από τις μεγαλύτερες», δήλωσε ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνάντησης του με στρατιωτικούς και πρόσθεσε: «Είναι τιμή να συμμετέχεις σε κάτι τέτοιο».

Ο Τραμπ απέκτησε το Plaza Hotel στη Νέα Υόρκη λίγο πριν γυριστεί η σκηνή στην κλασσική ταινία του 1992.

