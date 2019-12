Γκάφα του ιαπωνικού πρακτορείου: Η Β. Κορέα δεν εκτόξευσε τελικά πύραυλο

Την είδηση ότι η Βόρεια Κορέα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μετέδωσε το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Λίγα λεπτά αργότερα το ιαπωνικό πρακτορείο απέσυρε την ανάρτησή του, καθώς η είδηση περί εκτόξευσης πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα δεν ήταν ακριβής.

Υπενθυμίζεται ότι η Πιονγιάνγκ είχε προειδοποιήσει με «χριστουγεννιάτικο δώρο» την Ουάσινγκτον στις αρχές Δεκεμβρίου με τον Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη να απαντά ότι οι ΗΠΑ θα «το αντιμετωπίσουν πολύ επιτυχώς».

UPDATE:#NHK retracts news bulletin saying #NorthKorea fired a missile into the sea off #Japan’s Hokkaido

UPDATE: NHK has retracted its breaking news story about a missile launch from North Korea towards Japan https://t.co/N7HD957D7u

— Sputnik (@SputnikInt) December 26, 2019