Κίνα: Έπεσε από τον 30ο όροφο και… σώθηκε

Πιάστηκε από καλώδιο και άρχισε προσεκτικά να κατεβαίνει τους ορόφους – Παράλληλα καλούσε για βοήθεια

Αναμφισβήτητα είχε την τύχη με το μέρος του… άνδρας σε επαρχία της Κίνας έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ από τον 30ο όροφο, κατάφερε όμως να βγει σώος.

Μόλις έπεσε είχε την ευελιξία να πιαστεί από ένα καλώδιο και προσεκτικά άρχισε να κατεβαίνει τους ορόφους, ενώ με ψυχραιμία καλούσε σε βοήθεια.

Στο ύψος του πέμπτου ορόφου, όμως, κόλλησε και χρειάστηκε η παρέμβαση σωστικών συνεργείων για να απεγκλωβιστεί. Οι διασώστες τον έδεσαν με σχοινιά και στη συνέχεια άνοιξαν την πόρτα του φρεατίου στον πέμπτο όροφο και τον έβγαλαν.

Man falls down elevator shaft on 30th floor. Luckily, he grabbed a cable and was later rescued pic.twitter.com/KzDpbIexIB

— RT (@RT_com) December 26, 2019