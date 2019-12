Στέλνει στρατό στη Λιβύη ο Ερντογάν – Οι δυνάμεις του Χαφτάρ μπήκαν στην Τρίπολη

Ανεβαίνει το θερμόμετρο στη Λιβύη σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο. Η Τουρκία δια του διευθυντή επικοινωνίας του Ερντογάν δήλωσε ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) της Λιβύης για παροχή στρατιωτικής βοήθειας.

«Η λιβυκή κυβέρνηση ζήτησε τη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας. Όπως έχει πει ο πρόεδρος Ερντογάν, ασφαλώς θα τιμήσουμε τη συμφωνία μας», έγραψε στο Twitter ο Φαχρετίν Αλτούν.

Την ίδια στιγμή οι δυνάμεις των οποίων ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο κέντρο της πρωτεύουσας Τρίπολης

Την Πέμπτη, ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η τουρκική Εθνοσυνέλευση θα ψηφίσει στις 8 ή τις 9 Ιανουαρίου το νομοσχέδιο με το οποίο εγκρίνεται η αποστολή στρατιωτών στη Λιβύη, προκειμένου να στηρίξουν την GNA απέναντι στις δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης Χαλίφα Χάφταρ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια ευθεία τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα αυτή.

«Στηρίζουμε τη νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη Λιβύη. Οι εξωτερικές δυνάμεις πρέπει να σταματήσουν να στηρίζουν τις παράνομες οργανώσεις (που μάχονται) τη λιβυκή κυβέρνηση», πρόσθεσε ο Αλτούν.

«Επειδή στηρίζουμε τη λιβυκή κυβέρνηση, δεν θέλουμε η Λιβύη να μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη», υποστήριξε. Προειδοποίησε επίσης ότι οι προσπάθειες «αυτών των περιφερειακών δυνάμεων που εργάζονται για την επαναφορά καταπιεστικών καθεστώτων» θα αποτύχουν.

Η Άγκυρα υπέγραψε στις 27 Νοεμβρίου μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την GNA, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κωνσταντινούπολη ο επικεφαλής της λιβυκής κυβέρνησης Φάγιεζ αλ Σάρατζ. Η συμφωνία επικυρώθηκε από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, όμως θα πρέπει να εγκριθεί και μια ξεχωριστή εντολή για να σταλεί στρατός στη Λιβύη, όπως γίνεται κάθε χρόνο για την αποστολή στρατιωτών στο Ιράκ και τη Συρία.

Στην Τρίπολη οι δυνάμεις του Χαφτάρ

Στο μεταξύ, οι δυνάμεις των οποίων ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ γνωστοποίησαν την Παρασκευή ότι πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο κέντρο της πρωτεύουσας Τρίπολης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αντίπαλης κυβέρνησης, που έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Χάφταρ, ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), ανακοίνωσε μια νέα «αποφασιστική» μάχη για την Τρίπολη.

