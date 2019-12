Star Wars: Ήρωας φοιτητής που σκοτώθηκε προσπαθώντας να αφοπλίσει ένοπλο τιμήθηκε ως «δάσκαλος Τζεντάι»

Ένας Αμερικανός φοιτητής, που χαρακτηρίστηκε «ήρωας» από τις Αρχές όταν σκοτώθηκε επιχειρώντας να αφοπλίσει τον ένοπλο δράστη επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, τιμήθηκε ως «Τζεντάι» από την εταιρεία παραγωγής πίσω από το franchise του Star Wars.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, η οικογένεια του αδικοχαμένου Riley Howell, που στην τραγικά σύντομη ζωή του υπήρξε φανατικός λάτρης των ταινιών Star Wars, είχε ενημερωθεί από τον Μάιο από τη Lucasfilm για αυτήν την όμορφη χειρονομία, που είχε ως στόχο να τιμήσει τη μνήμη του παιδιού τους. Όπως είχε διευκρινίσει τότε η εταιρεία στους συγγενείς του αδικοχαμένου νέου, η ιδέα ήταν να τιμηθεί ο Riley στο βιβλίο «Star Wars: The Rise of Skywalker – The Visual Dictionary» που επρόκειτο να κυκλοφορήσει σε μερικούς μήνες.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε τελικά από την εκδοτική εταιρεία DK σχεδόν ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του νέου φιλμ του franchise, με τίτλο «Star Wars: The Rise of Skywalker», που κλείνει την πιο πρόσφατη τριλογία.

Στην επιστολή προς την οικογένεια του Χάουελ τον Μάιο, η Lucasfilm εξέφραζε συλληπητήρια για τον ηρωικό θάνατο του 21χρονου. «Το κουράγιο και η ανιδιοτέλεια του Riley βγάζουν στην επιφάνεια τον Τζεντάι που κρύβουμε όλοι μέσα μας…Τιμούμε μαζί σας τη ζωή του και το παράδειγμα που έδωσε. Ως μια μικρή ένδειξη σεβασμού, το Story Group μας ενσωμάτωσε μια εκδοχή του ονόματος του Riley ως χαρακτήρα στον γαλαξία του Star Wars». Η καταχώριση στο βιβλίο για τον νεαρό αποδίδει εύσημα στον «Τζεντάι μάστερ» και ιστορικό «Ρί-Λι Χάουελ», επισημαίνοντας ότι συνέλεξε «πολλές από τις αρχαιότερες αναφορές» για την διερεύνηση της περίφημης «Δύναμης».

Η μητέρα του νεαρού, Natalie Henry-Howell, είπε στην τοπική εφημερίδα Charlotte Observer ότι αυτή η ιδέα θα άρεσε πολύ στον γιο της. «Μου άρεσε πολύ που κράτησαν το επώνυμό του. Θα τους ήταν ευγνώμων γι’ αυτόν. Θα μπορούσαν απλά να δημιουργήσουν έναν χαρακτήρα με το όνομα “Τζεντάι Ρίλι”, και κανείς δεν θα ήταν σίγουρα αν ήταν στ’ αλήθεια αυτός…Η ομάδα όμως έβαλε και το επώνυμό του γιατί ήθελε πραγματικά να τον τιμήσει. Όταν το έμαθα έβαλα τα κλάματα από συγκίνηση», είπε η μητέρα του Αμερικανού ήρωα.

Η οικογένεια του Riley πήγε να παρακολουθήσει την πιο πρόσφατη ταινία Star Wars στην πρεμιέρα της. Έφεραν μαζί τους τις στάχτες του νεαρού και άφησαν μια κενή θέση στο σινεμά για εκείνον. «Νομίζω ότι θα του άρεσε ο τρόπος που έκλεισε η τριλογία», είπε η μητέρα του.

Ο 21χρονος Howell και ένας συμφοιτητής του σκοτώθηκαν στις 30 Απριλίου, όταν ένας ένοπλος άνοικε πυρ σε μια τάξη του κτηρίου Κένεντι στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Σάρλοτ. Τέσσερις ακόμη σπουδαστές τραματίστηκαν, αλλά η αστυνομία είπε ότι οι ενέργειες του Χάουελ απέτρεψαν την απώλεια περισσότερων ζωών.

Σύμφωνα με τα άτομα που γνώριζαν και αγαπούσαν τον νεαρό, επρόκειτο για ένα 21χρονο παιδί με ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης και προσφοράς. Από τότε που ήταν έφηβος τον συνάρπαζε το σύμπαν του «Πολέμου των Άστρων», το οποίο μελετούσε εκτενώς και γνώριζε πολλές λεπτομέρειες. Γι’ αυτό και ο τίτλος του «Τζεντάι Δασκάλου» και «ιστορικού» είναι τόσο ταιριαστός στο νεαρό παιδί, που χάθηκε τόσο άδικα.