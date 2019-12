Ιράκ: «Αστακός» η πρεσβεία των ΗΠΑ μετά τα βίαια επεισόδια – Αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων

Διαδηλωτές και παραστρατιωτικοί μαχητές, εξοργισμένοι από τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ, πυρπόλησαν ένα φυλάκιο έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και επιδόθηκαν σε πετροπόλεμο, την ώρα που οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και οι φρουροί της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής απαντούσαν με δακρυγόνα και βομβίδες κρότου-λάμψης.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Μαρκ Έσπερ, επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον στέλνει στρατιωτικές ενισχύσεις στη Βαγδάτη για την προστασία της αμερικανικής πρεσβείας, ενώ παράλληλα η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν έχει σκοπό να απομακρύνει τη διπλωματική της αποστολή.

Protesters in Baghdad stormed the US embassy in the Iraqi capital, after US military airstrikes in #Iraq and #Syria killed Kataib Hezbollah fighters on Sunday.

This is how we verified events as they unfolded… pic.twitter.com/7MPGpUwGy7

— Ruptly VU (@RuptlyVU) December 31, 2019