Τραμπ: Ενημερώσαμε τους Ρώσους για ένα σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης και σώθηκε η υπέροχη Αγία Πετρούπολη!

Ο Αμερικανός πρόεδρος εγκωμιάζει τον «εξαιρετικό συντονισμό» με τη Μόσχα που επέτρεψε να αποτραπεί μια επίθεση στην Αγία Πετρούπολη

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκωμίασε σήμερα τον «εξαιρετικό συντονισμό» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ο οποίος επέτρεψε να αποτραπεί μια επίθεση στην Αγία Πετρούπολη.

«Ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν τηλεφώνησε για να με ευχαριστήσει και να ευχαριστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ότι τους ενημερώσαμε για ένα σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης στην υπέροχη πόλη της Αγίας Πετρούπολης», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ από τη Φλόριντα όπου κάνει διακοπές.

«Στάθηκαν ικανοί να συλλάβουν γρήγορα τους υπόπτους, πολυάριθμες ζωές σώθηκαν», πρόσθεσε. «Εξαιρετικός και σημαντικός συντονισμός!».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πως θα υπογράψει στις 15 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο τη μερική εμπορική συμφωνία που συνήψε με την Κίνα έπειτα από μήνες σύγκρουσης με επιβολή τελωνειακών δασμών.

«Θα υπογράψω την πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία μας φάσης 1 με την Κίνα στις 15 Ιανουαρίου», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter διευκρινίζοντας ότι θα είναι παρόντες υψηλόβαθμοι κινέζοι αξιωματούχοι.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανέφερε εξάλλου πως θα μεταβεί «σε μεταγενέστερη ημερομηνία» στο Πεκίνο όπου θα αρχίσουν οι συνομιλίες για τη «φάση 2» αυτής της συμφωνίας.