Οργή Τραμπ κατά Ιράν για την εισβολή στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη: Αυτοί την ενορχήστρωσαν

Διαδηλωτές κατάφεραν να περάσουν στο έδαφος της αμερικανικής πρεσβείας

Την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε η εισβολή διαδηλωτών στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε ευθέως το Ιράν.

«Το Ιράν σκότωσε έναν Αμερικανό εργολάβο και τραυμάτισε αρκετά άτομα. Απαντήσαμε με δύναμη όπως θα κάνουμε κάθε φορά Τώρα το Ιράν ενορχηστρώνει επίθεση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράκη. Τους θεωρώ απόλυτα υπεύθυνους. Παράλληλα περιμένουμε από το Ιράκ να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για να προστατεύσει την πρεσβεία» έγραψε ο Τραμπ στο twitter.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Οι άγριες διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια των οποίων δεκάδες Ιρακινοί Σιίτες μπήκαν στο έδαφος της αμερικανικής πρεσβείας αφού έσπασαν μια πόρτα, ακολούθησαν τους βομβαρδισμούς από αμερικανικά μαχητικά την Κυριακή κατά τριών στρατοπέδων στο Ιράκ και δύο στη Συρία. Οι βάσεις, σύμφωνα με τον Guardian, ανήκαν στην στηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Kata’ib Hezbollah η οποία αποτελεί τμήμα του ιρακινού στρατού με αποτέλεσμα τουλάχιστον 25 άνδρες να χάσουν τη ζωή τους.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι οι βομβαρδισμοί αυτοί πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε επίθεση με ρουκέτες, την Παρασκευή, κατά αμερικανικής βάσης στο Κιρκούκ στην οποία έχασε τη ζωή του ένας Αμερικανός εργολάβος ενώ άλλοι τέσσερις Αμερικανοί τραυματίστηκαν.

Πριν την εισβολή από τους χώρους της πρεσβείας είχαν απομακρυνθεί τόσο ο πρεσβευτής όσο και αρκετοί εργαζόμενοι.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Associated Press αναφέρουν ότι οι διαδηλωτές φώναζαν «όχι, όχι Αμερική», «θάνατος στην Αμερική», «όχι, όχι Τραμπ».

Ο πρωθυπουργός του Ιράν προειδοποιεί εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης σε ξένες πρεσβείες

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Άντελ Άμπντελ Μάχντι προειδοποίησε σήμερα εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης σε ξένες πρεσβείες και αντιπροσωπείες στη Βαγδάτη και ζήτησε από τους διαδηλωτές που βρίσκονται έξω από την αμερικανική πρεσβεία να φύγουν.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία για να καταδικάσουν τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στο Ιράκ.

Ο Μάχντι, ο οποίος είναι υπηρεσιακός πρωθυπουργός αφού παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα υπό την πίεση των διαδηλωτών, ανέφερε σε δήλωσή του πως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ξένων πρεσβειών θα εμποδισθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας και θα τιμωρηθεί αυστηρά στο πλαίσιο του νόμου.