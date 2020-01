Σάλος με βίντεο Σαλβίνι που παρωδεί το επεισόδιο του Πάπα

Η τάση του ακροδεξιού ηγέτη της ξενοφοβικής Λέγκας, Ματέο Σαλβίνι, να υπερβαίνει τα εσκαμμένα της πολιτικής ευπρέπειας δεν κάνει εξαιρέσεις ούτε και στην περίπτωση του Πάπα.

Από το χειμερινό θέρετρο όπου περνά τις διακοπές του, ο Σαλβίνι δεν παρέλειψε να αναρτήσει ένα βίντεο στο Twitter, με το οποίο παρωδεί το επεισόδιο με την επίπληξη του Πάπα Φραγκίσκου σε μία πιστή που του τράβαγε επίμονα το χέρι.

Σε όλην την Ιταλία έχει γίνει ανάρπαστο το βίντεο με τον Ποντίφικα να ραπίζει στο χέρι μία επίμονη πιστή, η οποία κυριολεκτικά τον άδραξε ενώ ευλογούσε το πλήθος στην πλατεία του Αγία Πέτρου και δεν τον άφηνε να προχωρήσει, αναγκάζοντας τον Πάπα να προβεί στην χειρονομία αυτή.

Pope Francis slaps pilgrim’s hand after she yanks his arm in St Peter’s Square on New Year’s Evehttps://t.co/raVkhKxNNS pic.twitter.com/pVAEygovA5

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 1, 2020