Βέλγιο : Η ασυλία του Πουτζδεμόν ως ευρωβουλευτής μπλοκάρει την έκδοσή του

Βελγικό δικαστήριο ανέστειλε σήμερα την έκδοση στην Ισπανία του αυτονομιστή πρώην προέδρου της Καταλονίας Κάρλες Πουτζδεμόν, όπως έγινε γνωστό από τον δικηγόρο του.

Ο Πολ Μπεκάρ είπε ότι δικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση αποφάνθηκε υπέρ του Πουτζδεμόν και του Τόνι Κομίν, πρώην υπουργού της καταλανικής κυβέρνησης, επικαλούμενος το γεγονός ότι διαθέτουν ασυλία, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Και οι δύο καταζητούνται από την Ισπανία με την κατηγορία της ανταρσίας, επειδή οργάνωσαν το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας το 2017.

Και οι τρεις προηγούμενες προσπάθειες της Μαδρίτης να πετύχει την έκδοσή τους δεν ευοδώθηκαν.

Ο ευρωβουλευτής και πρώην αντιπρόεδρος της Καταλονίας Οριόλ Ζουνκέρας εκτίει ποινή φυλάκισης στην Ισπανία, για τον ρόλο που διαδραμάτισε στο απαγορευμένο δημοψήφισμα.

Τον περασμένο μήνα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ο Ζουνκέρας χαίρει ασυλίας, δεδομένου ότι εξελέγη ευρωβουλευτής τον Μάιο του 2019, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ίδιο ισχύει επίσης για τον Πουτζδεμόν και τον Κομίν.

Ο Πουτζδεμόν χαιρέτισε τη σημερινή απόφαση μέσω του Twitter και ζήτησε την αποφυλάκιση του Ζουονκέρας. «Η Ισπανία πρέπει να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο με το Βέλγιο και να σεβαστεί τον νόμο», ανέφερε.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law

— Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020