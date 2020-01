Δολοφονία Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ: Για «άφρονα κλιμάκωση» κάνει λόγο το Ιράν – Απειλές για «τρομερά αντίποινα»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ προέβλεψε σήμερα ότι η δολοφονία του επικεφαλής της Δύναμης Κουντς υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα ενισχύσει την «αντίσταση» στην Μέση Ανατολή αλλά και σε διεθνές επίπεδο, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση. «Η βαρβαρότητα και η ανοησία των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων που δολοφόνησαν τον διοικητή Σουλεϊμανί (…) αναμφίβολα θα κάνει να ευδοκιμήσει το δέντρο της αντίστασης στην περιοχή και στον κόσμο», ανέφερε ο Ζαρίφ σε ανακοίνωσή του. Η πολιτική ηγεσία του Ιράν αναφέρεται συχνά σε χώρες και δυνάμεις που εναντιώνονται στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής με τους όρους «μέτωπο της αντίστασης» ή «η αντίσταση».

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης (ξημερώματα σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας) ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εξόντωση του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης. «Κατά διαταγή του προέδρου, ο αμερικανικός στρατός έλαβε αποφασιστικά αμυντικά μέτρα για την προστασία του αμερικανικού προσωπικού στο εξωτερικό σκοτώνοντας τον Κασέμ Σουλεϊμανί», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. Σκοπός ήταν «η αποτροπή μελλοντικών ιρανικών επιθέσεων», όπως πρόσθεσε το Πεντάγωνο στη σχετική ανακοίνωση.

Ο θάνατος του Σουλεϊμανί από την αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη αποτελεί «εξαιρετικά επικίνδυνη και άφρονα κλιμάκωση», προειδοποίησε σήμερα μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ. «Οι ΗΠΑ φέρουν την ευθύνη για όλες τις συνέπειες» της ενέργειας αυτής που βάζει σε «περιπέτειες» την περιοχή, προειδοποίησε ακόμη ο Ζαρίφ, που χαρακτήρισε τον θανόντα υποστράτηγο «την πιο αποτελεσματική δύναμη που πολεμούσε» εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), της Αλ Κάιντα και της οργάνωσης Αλ Νούσρα — του πρώην βραχίονα της Αλ Κάιντα στη Συρία — τα τελευταία χρόνια.

Ο Σουλεϊμανί «ενώθηκε με τους μάρτυρες αδελφούς μας αλλά τα αντίποινά μας εναντίον της Αμερικής θα είναι τρομερά», απείλησε από τη δική του πλευρά ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης.

Το Ιράν — και προσωπικά ο Σουλεϊμανί — διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στην πορεία του πολέμου στη Συρία, στηρίζοντας το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ. Επίσης υποστήριξε τις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) μια συμμαχία σιιτικών ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων η οποία έπαιξε καίριο ρόλο στις επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ.

The US’ act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ορκίζεται «εκδίκηση»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ορκίστηκε σήμερα ότι η χώρα θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, ενώ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Το γεγονός ότι ο Σουλεϊμανί «έγινε μάρτυρας» είναι «η επιβράβευση για τον ακούραστο αγώνα του όλα αυτά τα χρόνια (…) Αν το θέλει ο Θεός, το έργο και ο δρόμος του δεν θα σταματήσουν εδώ, και τους εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους με το αίμα του και με αυτό των άλλων μαρτύρων τους περιμένει αδυσώπητη εκδίκηση», ανέφερε ο αγιατολάχ Χαμενεΐ σε ανάρτησή του στο Twitter στη γλώσσα φαρσί.

«Όλοι οι εχθροί ας γνωρίζουν ότι ο ιερός πόλεμος της αντίστασης θα συνεχιστεί με διπλάσια ένταση, και τους μαχητές στον ιερό πόλεμο τους περιμένει η οριστική νίκη», ανέφερε εξάλλου ο Χαμενεΐ σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.Έκτακτη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν συγκλήθηκε εκτάκτως για να συζητήσει την «εγκληματική» επίθεση στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, ανήγγειλε ο εκπρόσωπος του οργάνου αυτού, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Μέσα στις «επόμενες λίγες ώρες, θα διεξαχθεί έκτακτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για να εξεταστεί η εγκληματική ενέργεια» των Αμερικανών, η «επίθεση εναντίον του διοικητή Σουλεϊμανί στη Βαγδάτη, που είχε συνέπεια να γίνει μάρτυρας», είπε στο πρακτορείο ο Κεϊβάν Χοσραβί, εκπρόσωπος του οργάνου αυτού.Η «εύγλωττη» ανάρτηση του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter μια εικόνα της αμερικανικής σημαίας, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, σε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε να σχολιάσει τον θάνατο του Σουλεϊμανί στην επιδρομή στο Ιράκ, για την οποία οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν τις ΗΠΑ.

Το αμερικανικό Κογκρέσο «δεν είχε ενημερωθεί» για την αμερικανική επιδρομη

Ο επικεφαλής της επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που είναι αρμόδια για τις Διεθνείς Υποθέσεις, ο Δημοκρατικός βουλευτής Έλιοτ Ένγκελ, στηλίτευσε το γεγονός ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν ενημέρωσε το Κογκρέσο για την αμερικανική επιδρομή στο έδαφος του Ιράκ η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς.

«Ο Κασέμ Σουλεϊμανί ήταν ο εγκέφαλος που προκάλεσε ατέλειωτη βία, δεινά και αστάθεια. Είχε στα χέρια του το αίμα Αμερικανών» και «δεν πρόκειται να θρηνήσω τον θάνατό του», υπογράμμισε ο Ένγκελ σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. «Όμως πολλοί θα τον θεωρήσουν μάρτυρα και είμαι βαθιά ανήσυχος για τις επιπλοκές που θα έχει το πλήγμα που έγινε απόψε», πρόσθεσε.

«Αυτό το πλήγμα έγινε χωρίς να ειδοποιηθεί το Κογκρέσο, χωρίς καμία διαβούλευση» με το αμερικανικό κοινοβούλιο, συνέχισε ο βουλευτής της Νέας Υόρκης. «Η διεξαγωγή μιας επιχείρησης τέτοιας βαρύτητας χωρίς διαβούλευση με το Κογκρέσο εγείρει πολύ σοβαρά νομικά προβλήματα και συνιστά προσβολή των εξουσιών του Κογκρέσου», στηλίτευσε ο Ένγκελ.

«Η ενέργεια που έγινε απόψε αντιπροσωπεύει σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσής μας με το Ιράν με απρόβλεπτες συνέπειες», προειδοποίησε ο Ένγκελ. Εξάλλου για τον γερουσιαστή Τζον Μέρφι, μολονότι ο υποστράτηγος Σουλεϊμανί ήταν «εχθρός των ΗΠΑ», ο θάνατός του ενδέχεται να βάλει ακόμα περισσότερους Αμερικανούς σε κίνδυνο.

«Ένας λόγος που γενικά δεν (δολοφονούμε) ξένους πολιτικούς είναι η πεποίθηση ότι τέτοιες ενέργειες θα έχουν αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι Αμερικανοί, όχι λιγότεροι», τόνισε ο Μέρφι μέσω Twitter. «Αυτή θα όφειλε να είναι η αληθινή, πιεστική, σοβαρή ανησυχία μας απόψε», πρόσθεσε.

Σε πολύ διαφορετικό, πανηγυρικό τόνο, η πρώην πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, η Νίκι Χέιλι, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον θάνατο του ιρανού ανώτατου αξιωματικού, κατ’ αυτήν «αρχιτρομοκράτη», δηλώνοντας «υπερήφανη» που ο πρόεδρος Τραμπ έπραξε «το σωστό».

Ο άνδρας που κρατούσε τα κλειδιά της ιρανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή

Ο πανίσχυρος ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε σήμερα σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης που το αμερικανικό Πεντάγωνο χαρακτήρισε «αμυντική» ενέργεια, ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες στο Ιράν κι ένας από τους πιο επίφοβους αντιπάλους για τις ΗΠΑ αλλά και για πολλούς από τους συμμάχους τους.

Επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, από το όνομα της Ιερουσαλήμ στα περσικά, αρμόδιας για τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο εξωτερικό — το αμερικανικό περιοδικό New Yorker χαρακτήριζε το 2014 τη Δύναμη Κουντς υβρίδιο της CIA και των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων — ο χαρισματικός υποστράτηγος διέθετε τεράστια επιρροή στο Ιράκ. Θεωρείται πως ήταν ο άνθρωπος-κλειδί στις πολιτικές διεργασίες για τον σχηματισμό της ιρακινής κυβέρνησης από το 2018.

Ο 62χρονος στρατιωτικός, με γκρίζα γένια κομμένα πάντα κοντά, είχε γίνει κάτι σαν ροκ-σταρ στο Ιράν τα τελευταία χρόνια. Είχε έτσι δεκάδες χιλιάδες ακολούθους στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Για τους υποστηρικτές του όσο και για τους εχθρούς του ο Σουλεϊμανί, ο οποίος διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών στο Ιράκ, κράταγε στα χέρια του τα κλειδιά της ιρανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή. Ειδικά στο Ιράκ και στη Συρία, δύο χώρες όπου οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί στρατιωτικά.

«Για τους σιίτες στη Μέση Ανατολή» — σημείωνε ο πρώην αναλυτής της CIA Κένεθ Πόλακ στο πορτρέτο του Σουλεϊμανί που συνέταξε για λογαριασμό του περιοδικού Time στο πλαίσιο του αφιερώματος στις 100 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως το 2017 — ο υποστράτηγος ήταν κάτι σαν «υβρίδιο του Τζέιμς Μποντ, του Έρβιν Ρόμελ και της Λέιντι Γκάγκα».

«Για τη Δύση, ήταν (…) υπεύθυνος για την εξαγωγή της ισλαμικής επανάστασης του Ιράν, για την υποστήριξη τρομοκρατών (…) και τη διεξαγωγή των πολέμων του Ιράν στο εξωτερικό».

Στο Ιράν, χώρα καθηλωμένη τα τελευταία χρόνια στον οικονομικό μαρασμό, αρκετοί τον προέτρεπαν να κατέβει στην πολιτική αρένα. Ο υποστράτηγος πάντως είχε απορρίψει ξερά τις φήμες που τον ήθελαν να βάζει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία το 2021.

Από το Ιράκ…

Ο βετεράνος της Ιερής Άμυνας, όπως αποκαλείται στην Ισλαμική Δημοκρατία ο πόλεμος Ιράκ-Ιράν (1980-1988), έδειξε τα ταλέντα του στην ιρακινή επικράτεια. Κάθε πολιτική ή στρατιωτική εξέλιξη στο Ιράκ σήμαινε ότι ο υποστράτηγος θα επισκεπτόταν τη Βαγδάτη για να αναλάβει δράση, από τα πεδία των μαχών στους διαδρόμους των θεσμών της εξουσίας και αντιστρόφως.

Προέλαση του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του ιρακινού Κουρδιστάν, σχηματισμός κυβέρνησης… Κάθε φορά, ο Σουλεϊμανί συναντιόταν με διάφορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες για να διαμορφώσει τη γραμμή που θα ακολουθείτο, διαβεβαιώνουν άνθρωποι που πήραν μέρος σε πολλές από τις συναντήσεις αυτές, που γίνονταν πάντα υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας.

Η τεράστια επιρροή του κράταγε πολλά χρόνια: ήταν ήδη επικεφαλής της δύναμης Κουντς όταν οι ΗΠΑ εισέβαλαν στο Αφγανιστάν το 2001, μάλιστα συντόνιζε προσωπικά τη συνεργασία που προσέφερε αρχικά η Τεχεράνη στην κυβέρνηση του Τζορτζ Ου. Μπους στον πόλεμο αυτό.

«Οι ιρανοί συνομιλητές μου ήταν πολύ σαφείς: μολονότι ενημέρωναν τον υπουργό Εξωτερικών, στο τέλος τις αποφάσεις τις έπαιρνε ο στρατηγός Σουλεϊμανί», θα δήλωνε το 2013 στο BBC ο Ράιαν Κρόκερ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ….στον Λίβανο και τη Συρία

Αν και προτιμούσε να μένει στο περιθώριο, να δρα στις σκιές, επί δεκαετίες, ο Σουλεϊμανί άρχισε να βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα του Τύπου μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία, το 2011. Το Ιράν, η μεγάλη σιιτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, παρείχε πολύτιμη βοήθεια στον Μπασάρ αλ Άσαντ στη σύρραξη αυτή.

Οι φωτογραφίες του στα πεδία των μαχών, οι εμφανίσεις του σε ντοκιμαντέρ, ακόμα και σ’ ένα φιλμ κινουμένων σχεδίων ή ένα βιντεοκλίπ τραγουδιού, τον μετέτρεψαν σε πρόσωπο πασίγνωστο σε όλη την περιοχή.

Ο ανώτατος αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης πέρασε στο λιβανέζικο έδαφος — στο πλευρό της σιιτικής παράταξης Χεζμπολάχ — το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου Ισραήλ-Λιβάνου το 2006, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική κρατική τηλεόραση τον περασμένο Οκτώβριο.

Ανώτατος ιρακινός αξιωματούχος τον είχε περιγράψει ως άνθρωπο εξαιρετικά ήρεμο, ολιγόλογο, ο οποίος σπανίως ύψωνε τη φωνή.

«Καθόταν πάντα στην άλλη άκρη (…) μόνος του, πολύ ήσυχα. Δεν μίλαγε, δεν έκανε σχόλια, μόνο άκουγε», είχε πει στο Νιού Γιόρκερ.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε το 2018 από το ινστιτούτο IranPoll και το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, το 83% των Ιρανών που ερωτήθηκαν σχετικά είχε θετική γνώμη για τον Σουλεϊμανί, ποσοστό που σημαίνει ότι ήταν πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο Χασάν Ρουχανί και τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ.

Στο εξωτερικό, αρκετοί ηγέτες και αξιωματούχοι τον έβλεπαν ως το πρόσωπο που χειριζόταν τις σχέσεις της Τεχεράνης με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και την παλαιστινιακή Χαμάς.Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ