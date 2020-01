Ιράκ: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το αυτοκίνητο Ιρανού στρατηγού στη Βαγδάτη

Τέσσερις ρουκέτες Κατιούσα έπληξαν στρατιωτική βάση που βρίσκεται πλάι στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης.

Νεώτερες πληροφορίες, επιβεβαίωσαν τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, είναι ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μεταδίδει, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει, ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο στόχων που συνδέονται με το Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο στόχων που συνδέονται με το Ιράν στη Βαγδάτη.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δεν έδωσαν καμία άλλη λεπτομέρεια.

Νωρίτερα, η ιρακινή κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) μετέδωσε ότι ο πανίσχυρος ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, που διηύθυνε τις επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο εξωτερικό, και ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, ο δεύτερος τη τάξει της συμμαχίας σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στον ιρακινό στρατό, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Πολλές πηγές προσκείμενες στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και στις ΔΛΚ (ή «Χασντ αλ Σαάμπι» στα αραβικά) επιβεβαίωσαν ότι οι Σουλεϊμανί και Μουχάντις είναι ανάμεσα στους τουλάχιστον 8 νεκρούς του βομβαρδισμού στο αεροδρόμιο.

Δείτε εικόνα από το σημείο:

Breaking: US assassinated Qassem Soleimani (leader of the Iranian Quds force), one of most powerful man in Iran and Abu Mahdi al-Muhandis (leader of the Iraqi Hashd al-Shaabi) near #Bagdad airport.

US elite just set Middle East on fire and added oilpic.twitter.com/SYs7GDdoJk

— Carl Zha (@CarlZha) January 3, 2020

Έντονες αντιδράσεις μετά τον βομβαρδισμό

Ο ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της επίλεκτης Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, υπαρχηγός των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ), σκοτώθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον της αυτοκινητοπομπής που τους μετέφερε στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις ΔΛΚ, συμμαχία σιιτικών παραστρατιωτικών ομάδων, στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

«Ο εχθρός, οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί, είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο των μουτζαχεντίν (“ιερών πολεμιστών”) Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις και Κασέμ Σουλεϊμανί», δήλωσε στο πρακτορείο στέλεχος των ΔΛΚ.