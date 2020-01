Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 3.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί

Διπλωματικό θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μένει πιστός στις προκλητικές δηλώσεις τονίζοντας ότι ο Ιρανός υποστράτηγος θα έπρεπε να έχει σκοτωθεί νωρίτερα, την Τεχεράνη να υπόσχεται εκδίκηση και τους Δημοκρατικούς να επιτίθενται στον ρεπουμπλικανό πρόεδρο λέγοντας ότι δεν έχει την εξουσιοδότηση να τους οδηγήσει σε πόλεμο.

Η Ουάσινγκτον αποφάσισε, τώρα, να στείλει 3.000 με 3.500 επιπλέον στρατιώτες στην Μέση Ανατολή, για την ενίσχυση της ασφάλειας των αμερικανικών θέσεων στην περιοχή μετά τον φόνο από αμερικανική επιδρομή του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμάνι, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το δίκτυο CNBC.

BREAKING: US deploying around 3,000 additional soldiers to the Middle East following US airstrike that killed top Iran general, US officials say. https://t.co/Sa6Wk3HfQY

— NBC News (@NBCNews) January 3, 2020

Oι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι στρατιώτες θα ενωθούν με τους περίπου 750 στρατιώτες που εστάλησαν στο Κουβέιτ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Tα μέλη αυτά των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανήκουν σε δύναμη ταχείας αντίδρασης της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας των ΗΠΑ, που τέθηκε σε επιφυλακή αμέσως μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, τόνισε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο - νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τόνισαν ότι χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες ενδέχεται να σταλούν στην περιοχή και τους είχε ειπωθεί να προετοιμάζουν την αποστολή.

Από τον Μάιο οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει περίπου 14.000 επιπλέον στρατιώτες στην Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο Αμερικανός υπουργός Μαρκ Έσπερ εν μέσω της κλιμάκωσης με το Ιράν, ακύρωσε την άδειά του που ήταν προγραμματισμένη αργότερα τον Ιανουάριο.Δολοφονία Σουλεϊμανί: Σε επιφυλακή η αστυνομία στη Νέα Υόρκη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι υπηρεσίες ασφαλείας στην πόλη της Νέας Υόρκης, για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν.

Η πόλη είναι μονίμως σε επιφυλακή για τρομοκρατικές επιθέσεις, δεδομένης της προϊστορίας της, όμως ο δήμαρχος είπε ότι η απειλή έχει αλλάξει σημαντικά, αν ληφθούν υπόψη οι πόροι που διαθέτει ένα κράτος σαν το Ιράν, σε σύγκριση με μια μη κρατική οργάνωση, όπως είναι η Αλ Κάιντα ή το Ισλαμικό Κράτος.«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή

Απειλές φτάνουν, μετά τον Ιρανό πρόεδρο και από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν για τον θάνατο του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί. Συγκεκριμένα, το Σώμα ορκίζεται «σκληρή εκδίκηση».

Η Τεχεράνη θα εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί «τη σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος», προειδοποίησε το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν.

Το Ιράν θεωρεί υπεύθυνες τις ΗΠΑ για τον φόνο του διοικητή της Δύναμης Κοντς, προσθέτει το Συμβούλιο Ασφαλείας που χαρακτηρίζει το αμερικανικό πλήγμα «το χειρότερο λάθος της Ουάσινγκτον» στην περιοχή.

«Το καθεστώς των ΗΠΑ θα είναι υπεύθυνο για τις συνέπειες αυτού του εγκληματικού τυχοδιωκτισμού. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη στρατηγική γκάφα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Δυτικής Ασίας και η Αμερική δεν θα γλιτώσει εύκολα από τις συνέπειές της», πρόσθεσε.