Πόλεμος… ΗΠΑ – Ιράν : Νεκρός ιρανός στρατηγός σε αμερικανική φονική επίθεση στη Βαγδάτη

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι ο ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, ο επικεφαλής της Δύναμης Κουντς («Ιερουσαλήμ») των Φρουρών της Επανάστασης, είναι ανάμεσα στους νεκρούς της επίθεσης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νεκρός είναι επίσης ο Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, δεύτερος τη τάξει στις Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Το πρακτορείο ειδήσεων - μεταδίδει, επικαλούμενο αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει, ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον δύο στόχων που συνδέονται με το Ιράν.

Rockets Strike #Iraq‘s #BaghdadAirport, #USMilitary Choppers Spotted in Airspace. Three rockets landed on the edge of #Baghdad International Airport , causing explosions but no deaths or injuries, according to local reporters.#IraqiProtests pic.twitter.com/fdEFmkTxpq

— Ehab Al Obaidy (@Ehab8Alobaidy) 2 Ιανουαρίου 2020