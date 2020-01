Φρικιαστική εικόνα: Αυστραλοί εγκλωβισμένοι σε παραλία, περιμένουν να σωθούν από τις πυρκαγιές

Ανατριχίλα προκαλεί η εικόνα που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες από την Αυστραλία, η οποία πλήττεται από τις πυρκαγιές και απεικονίζουν εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν σε παραλίες με σκοπό να φύγουν προς τον ωκεανό και για να σωθούν από τις πυρκαγιές.

Η εν λόγω εικόνα, η οποία δημοσιεύτηκε από τον συγγραφέα Bill McKibben, αντικατοπτρίζει τη φρίκη που βιώνουν οι Αυστραλοί ενόσω βλέπουν τη χώρα τους να κατακαίγεται από τις πυρκαγιές.

Όλα αυτά, ενώ η κατάσταση στην Αυστραλία είναι δραματική.

Οι φλόγες αφήνουν πίσω τους εικόνες βιβλικής καταστροφής, δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια και εκατομμύρια στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη.

Οι λίστα των νεκρών έχει φτάσει τους 15 έφτασαν, ενώ ανησυχητικό είναι ότι πολλοί είναι αυτοί που εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Αρχές προειδοποιούν για περισσότερα θύματα.

Την ίδια στιγμή χιλιάδες Αυστραλοί παραμένουν αποκλεισμένοι καθώς οι φωτιές οδήγησαν στο κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών αφήνοντας πολλούς κατοίκους χωρίς προμήθειες. Στην Μαλούα Μπέι 1.000 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα στην παραλία όπου βρήκαν καταφύγιο.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν την πρωτοχρονιά στις παραλίες.

Την ίδια στιγμή, ένα πρωτόγνωρο προπηλακισμό δέχτηκε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας -και μάλιστα μπροστά στις κάμερες- από εξοργισμένους κατοίκους πυρόπληκτων περιοχών τις οποίες επισκέφθηκε, την ώρα που η χώρα συνεχίζει να ζει τον πύρινο εφιάλτη.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός, ο οποίος είχε επικριθεί τις προηγούμενες ημέρες καθώς βρισκόταν στο εξωτερικό όταν άρχισαν τις καταστροφές, έφτασε στο Κομπάργκο της Νέας Νότιας Ουαλίας και αυτό που αντίκρισε, εκτός από τα καμένα, ήταν η οργή των κατοίκων.

Είναι δε ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ο Μόρισον προτάσσει το χέρι του για να χαιρετίσει μία νεαρή γυναίκα η οποία αρνείται να δώσει το δικό της. Ο Μόρισον όμως επιμένει και παίρνει το χέρι της νεαρής με το ζόρι!

«Θα σας έδινα το χέρι μου αν είχατε αυξήσει τα κεφάλαια για τις υπηρεσίες πυρόσβεσης» τόνισε τότε η νεαρή. «Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη βοήθεια» κατέληξε.

Ενας άλλος πολίτης φώναξε από μακριά προς την πλευρά του Μόρισον και είπε «εδώ φιλαράκο δεν θα βρεις άλλες ψήφους».

Scott Morrison forcing this woman to shake his hand, then ignoring her and walking away when she tells him she doesn’t want a handshake unless he gives more funding to the RFS, is fucking disgusting – even by his low standards. #bushfiresAustralia #auspol pic.twitter.com/LX6agg3S7G

— Brendan Bradford (@1bbradfo) January 2, 2020