Αυστραλία: Πύρινη κόλαση χωρίς τέλος – Τρεις χιλιάδες έφεδροι στη μάχη μαζί με τους πυροσβέστες

Οι δασικές πυρκαγιές μαίνονται ανεξέλεγκτες σήμερα στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ενισχυμένες από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους δυνατούς ανέμους, με πυροσβέστες να μάχονται για να σώσουν ζωές και περιουσίες. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί του Καγκουρό, στον νότο της χώρας, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών από τις πυρκαγιές αυτής της εβδομάδας σε 12.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι συνθήκες μπορεί να είναι χειρότερες από αυτές της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, όταν οι φωτιές κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους και παραθεριστές να αναζητήσουν καταφύγιο στις ακτές.

Η κυβέρνηση κάλεσε 3.000 έφεδρους να αναπτυχθούν για να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών που σαρώνουν τη χώρα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον, προχωρώντας σε πρωτοφανή κινητοποίηση των μέσων που διαθέτει το κράτος, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίτου πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού ειδικά εξοπλισμένου για περιπτώσεις καταστροφών και ανθρωπιστικής βοήθειας. “Η απόφαση αυτή μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερους άνδρες επί του πεδίου, περισσότερα αεροπλάνα στον ουρανό, περισσότερα πλοία στη θάλασσα”, είπε χαρακτηριστικά ο Μόρισον, ο οποίος δέχεται επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις φονικές πυρκαγιές από τον Σεπτέμβριο.

Στρατηγός δύο αστέρων επιφορτίστηκε να εποπτεύει την επέμβαση του στρατού και το HMAS Adelaide — ελικοπτεροφόρο — μετέχει στις επιχειρήσεις για να συνδράμει στην προσπάθεια καταπολέμησης των πυρκαγιών.

Εδώ και μήνες, ο αυστραλιανός στρατός προσφέρει βοήθεια στην αεροπορική αναγνώριση, την χαρτογράφηση, την έρευνα και διάσωση, την επιμελητειακή και αεροπορική υποστήριξη.

Έχουν ήδη αναπτυχθεί περίπου 2.000 στρατιώτες.

“Η κυβέρνηση δεν έλαβε ελαφρά αυτή την απόφαση”, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Μαρίζ Πέιν.

“Είναι η πρώτη φορά όσο μπορεί κανείς να θυμηθεί που καλείται τέτοιος αριθμός εφέδρων (…). Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας”, τόνισε.

Περιορισμένος αριθμός εφέδρων είχε ήδη αναπτυχθεί για να βοηθήσει στην κατάσβεση πυρκαγιών στην πολιτεία Κουίνσλαντ.

Η ανακοίνωση καταγράφεται ενώ ο πρωθυπουργός δέχεται εδώ και εβδομάδες επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την κρίση.

“Οι συνθήκες επιδεινώνονται γρήγορα στις φωτιές της Νέας Νότιας Ουαλίας”, επισήμανε η Μετεωρολογική Υπηρεσία μέσω Twitter. “Η ζέστη και ο άνεμος ενισχύουν την πύρινη λαίλαπα”.

Στη νότια Αυστραλία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί του Καγκουρό, δημοφιλές θέρετρο διακοπών, όχι μακριά από την ακτή, αυξάνοντας τον απολογισμό των νεκρών από τις πυρκαγιές αυτής της εβδομάδας σε 12. Είκοσι ένας άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι στη Βικτόρια, αριθμός πάντως μειωμένος σε σχέση με τους 28 που είχαν αναφερθεί την Παρασκευή.

Περισσότερες από 130 πυρκαγιές μαίνονται στη Νέα Νότια Ουαλία, πολλές εκτός ελέγχου. Στη Βικτόρια οι αρχές διέταξαν εκκένωση περιοχών λόγω των επικίνδυνων διαστάσεων που έχουν πάρει έξι πυρκαγιές και εξέδωσαν έκτακτα δελτία για 11 άλλες, ενώ δεκάδες ακόμη μαίνονται.

Το Σαββατοκύριακο αναγγέλλεται καταστροφικό στο μέτωπο των πυρκαγιών.

Αναμένεται καύσωνας και σήμερα, θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους. Υπάρχει κίνδυνος να αναζωπυρωθούν εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές, που κατακαίουν τη χώρα τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι περισσότερες από τις οποίες παραμένουν ακόμη ανεξέλεγκτες.

Από την έναρξη της περιόδου των πυρκαγιών, τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι φέρονται ως αγνοούμενοι, ενώ περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια.

Έχει απανθρακωθεί επιφάνεια που αντιστοιχεί σε έκταση διπλάσια από αυτή του Βελγίου.