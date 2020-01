Η ιρακινή Χεζμπολάχ προαναγγέλλει επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις – «Μείνετε ένα χιλιόμετρο μακριά!»

«Μπαρούτι» μυρίζει η ατμόσφαιρα στη Μέση Ανατολή μετά την εξόντωση του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν, σιιτική πολιτοφυλακή Κατάιμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ, προειδοποίησε το Σάββατο τα μέλη των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας να μην πλησιάζουν στις αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι αλ Μαγιαντίν.

“Οι δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, σε απόσταση τουλάχιστον χιλίων μέτρων, ξεκινώντας από το βράδυ της Κυριακής” φέρεται να ανακοίνωσε η οργάνωση, σύμφωνα πάντα με το κανάλι.

#BREAKING: ALARMING NEWS

Kataib Hezbollah of Iraq are requesting all Iraqi officers (soldiers/police) to keep a distance of at least 1000 mtrs away from all US bases as of Sunday afternoon. https://t.co/TotzmaKxX7

— Imam of Peace / Pray for Peace… (@Imamofpeace) January 4, 2020

Νωρίτερα, πολλές ρουκέτες έπληξαν την Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, μια πολύ καλά φυλασσόμενη περιοχή όπου εδρεύουν πολλές ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, τη συνοικία Τζαντρίγια της ιρακινής πρωτεύουσας καθώς και την αεροπορική βάση Μπαλάντ, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ.

Οι ιρακινές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχουν νεκροί από αυτές τις επιθέσεις.Ανησυχία σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, όλο και περισσότεροι αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα κινητοποιήσουν τους «εν υπνώσει θύλακες» της Χεζμπολάχ σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των Ιρανών ανωτάτων αξιωματούχων για «ιερό πόλεμο».

Κι ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικλ Πομπέο δηλώνει ότι ο κόσμος θα είναι ασφαλέστερος μετά την δολοφονία του Σουλειμανί, οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται επί ποδός υπό τον φόβο αντιποίνων.

Ως γνωστόν, το Ιράν διαθέτει “εν υπνώσει θύλακες” της Χεζμπολάχ όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Λαμβάνοντας υπόψη του την δήλωση του επικεφαλής του λιβανικού σιιτικού κινήματος «Χεζμπολάχ», που κάνει λόγο για «δίκαιη τιμωρία» των «εγκληματιών δολοφόνων» που ευθύνονται για τον θάνατο του Σουλεϊμανί, Αμερικανοί εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να δώσει η Τεχεράνη την απάντησή της στη Δύση.

«Η δίκαιη τιμωρία των εγκληματιών δολοφόνων (…) θα είναι η ευθύνη και το καθήκον όλων των μαχητών της Αντίστασης σε όλον τον κόσμο», υποσχέθηκε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χάσαν Νασράλα. Για τον διευθυντή του αμερικανικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας Νίκολας Ρασμούσεν, πλέον η Χεζμπολάχ μπορεί να χτυπήσει ευθέως τις ΗΠΑ, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στον τρούλο του τζαμιού που βρίσκεται στην πόλη Jamkaran κυματίζει για πρώτη φορά στην ιστορία μια κόκκινη σημαία, που συμβολίζει τις επερχόμενες άγριες μάχες. Το συγκεκριμένο τζαμί, που βρίσκεται στην περιοχή Qom του Ιράν, θεωρείται ένας από τους ιερότερους χώρους για τους Σιίτες μουσουλμάνους σε ολόκληρη την γη και η έπαρση του λάβαρου αποτελεί “κάλεσμα”, αλλά και “προειδοποίηση”.Τριήμερο πένθος για τον θάνατο του Σουλεϊμανί και του Μουχάντις κήρυξε ο πρωθυπουργός του Ιράκ

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ιράκ Άντελ Άμπντουλ Μάχντι για τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, του Ιρακινού υπαρχηγού της συμμαχίας σιιτικών παραστρατιωτικών οργανώσεων “Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης” Αμπου Μάχντι αλ Μουχάντις και των άλλων έξι ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αμερικανική αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη.

“Ο πρωθυπουργός και ανώτατος διοικητής κηρύσσει εθνικό πένθος για τις ψυχές των μαρτύρων, για τρεις ημέρες αρχής γενομένης από το Σάββατο”, ανέφερε το γραφείο του σε ανακοίνωση που εξέδωσε.