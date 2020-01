Λιβύη : Κατά της τουρκικής εισβολής η κόρη του Μουαμάρ Καντάφι

Η Αΐσα Καντάφι, κόρη του δολοφονηθέντος ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, κάλεσε τον λαό της χώρας της να εμποδίσει τη βεβήλωσή της, όπως τη χαρακτήρισε, από τα τουρκικά στρατεύματα, μετά την έγκριση από το τουρκικό κοινοβούλιο της πρότασης για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη.

«Οταν οι μπότες των τούρκων στρατιωτών βεβηλώσουν το έδαφος της πατρίδας μας που είναι ποτισμένο από το αίμα των μαρτύρων μας, αν δεν υπάρχει κανείς μεταξύ σας να αποκρούσει αυτήν την επιθετικότητα, αφήστε το πεδίο της μάχης στις ελεύθερες γυναίκες της Λιβύης και θα βρεθώ στην πρώτη γραμμή τους», δήλωσε η Αΐσα Καντάφι μέσω του δορυφορικού τηλεοπτικού δικτύου Τζαμαχιρία, όπως μεταδίδει η almarsad.

Το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη εντολή διάρκειας ενός έτους για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη.

Η νέα τουρκική παρέμβαση στη Λιβύη σημειώνεται μετά το αίτημα της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας, με έδρα την Τρίπολη, και του επικεφαλής της Φαγιέζ αλ Σαράτζ.

Aisha #Gaddafi adds her voice to the series of condemnation issued today against #Turkey by addressing all current political structures in #Libya saying: if no one among you is capable of standing against the Turkish invader, then move aside and let Libya’s women take charge. https://t.co/LLKITzvjDl

— Libya Desk (@LibyaDesk) 3 Ιανουαρίου 2020