Δολοφονία Σουλεϊμανί : Οργή του Ιράν για τις απειλές Τραμπ περί «52 στόχων»

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι σχέσεις Ουάσινγκτον – Τεχεράνης μετά τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ενώ οι Ιρανοί θρηνούν τα θύματα της αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής, ο Ντόναλντ Τραμ εξαπολύει νέες απειλές λέγοντας ότι η χώρα του έχει στο στόχαστρο 52 ιρανικούς στόχους, με τον αριθμό να συμβολίζει τους 52 αμερικανούς πολίτες που είχαν κρατηθεί όμηροι για 444 ημέρες στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη από το 1979 έως το 1981. Ωστόσο, η απάντηση από την Τεχεράνη δεν άργησε να έρθει από σειρά κορυφαίων αξιωματούχων.

«Τρομοκράτη με κουστούμι» χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ ο υπουργός Πληροφοριών και Επικοινωνιών του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Αζαρί Τζαχρομί, σε μήνυμά του στο Twitter.

«Όπως το ISIS, όπως ο Χίτλερ, όπως ο Τζένγκις (Χαν)! Όλοι μισούν τους πολιτισμούς. Ο Τραμπ είναι «τρομοκράτης με κουστούμι». Θα μάθει πολύ σύντομα την ιστορία ότι κανείς δεν μπορεί να νικήσει το Μεγάλο Ιρανικό Έθνος και Πολιτισμό» έγραψε ο Τζαχρομί.

They all hate cultures. Trump is a “terrorist in a suit”. He will learn history very soon that NOBODY can defeat “the Great Iranian Nation & Culture”.#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!

Οι αναφορές του Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση και του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η στοχοθέτηση πολιτιστικών μνημείων είναι έγκλημα πολέμου.

Ο Ζαρίφ ανέφερε ότι μετά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου την Παρασκευή με τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, ο Τραμπ «απειλεί να διαπράξει ξανά νέες παραβιάσεις του δεσμευτικού διεθνούς δικαίου».

«Η στοχοποίηση πολιτιστικών μνημείων είναι έγκλημα πολέμου. Είτε κλωτσούν είτε βουλιάζουν, το τέλος της αμερικανικής κακοήθους παρουσίας στη Δυτική Ασία έχει αρχίσει» πρόσθεσε.

-Having committed grave breaches of int’l law in Friday’s cowardly assassinations, @realdonaldtrump threatens to commit again new breaches of JUS COGENS;

-Targeting cultural sites is a WAR CRIME;

-Whether kicking or screaming, end of US malign presence in West Asia has begun.

— Javad Zarif (@JZarif) January 5, 2020