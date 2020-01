Η Αυστραλία στις φλόγες: 24 νεκροί, 100.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι δασικές πυρκαγιές πρωτοφανούς έκτασης και σφοδρότητας που σαρώνουν ολόκληρες περιοχές της Αυστραλίας έχουν προκαλέσει τον θάνατο ήδη 24 ανθρώπων και “σημαντικές υλικές ζημιές”, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, την επομένη μιας νέας ημέρας που σημαδεύτηκε από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Εκατοντάδες ιδιοκτησίες καταστράφηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να σώσει το σπίτι ενός φίλου, ενώ η χώρα γνώρισε χθες, Σάββατο, μια από τις χειρότερες ημέρες από τότε που άρχισαν οι πυρκαγιές τον Σεπτέμβριο.

WHY ARE WE NOT TALKING ABOUT THIS? WHY IS THIS NOT ALL OVER THE NEWS? PEOPLE AND ANIMALS ARE DYING AND HUGE AMOUNTS OF CO2 IS BEING RELEASED INTO THE ATMOSPHERE. WAKE TF UP #AustraliaBurning #AustraliaOnFire #australiaisburning pic.twitter.com/iyseUlZofW

— sophie (@afterheroo) January 3, 2020

Στη νοτιοανατολική χώρα, ο ουρανός γέμισε μαύρους καπνούς και στάχτες έπεσαν σε απομακρυσμένες κατοικημένες περιοχές.

“Είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά”, δήλωσε η Γκλάντις Μπερετζικλιάν, η πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας. “Δεν μπορούμε να κάνουμε σαν να το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο”, δήλωσε προσθέτοντας ότι “αρκετά χωριά που ουδέποτε γνώρισαν την απειλή δασικής πυρκαγιάς κινδυνεύουν να αφανιστούν εντελώς”.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε στη νοτιοανατολική Αυστραλία, την πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή, και την Παρασκευή δόθηκε εντολή σε περισσότερους από 100.000 κατοίκους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους σε τρεις πολιτείες.

🆘 Australia 🇦🇺👋🏾- we need some HELP! Can’t other countries bring their water bomber planes ✈️ in and help us the fuck out?! Human lives have been lost & so too millions of animals like our iconic kangaroos🦘& koalas 🐨 #AustraliaBushfires #ClimateEmegency #australiaisburning 🔥 pic.twitter.com/PeFy7fTlF5

— Nova Peris OAM OLY MAICD (@NovaPeris) January 3, 2020

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Το Σάββατο, το Σίδνεϊ κατέγραψε θερμοκρασίες ρεκόρ, με 48,9 βαθμούς στο δυτικό προάστιο Πένριθ.

Η πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, που έχει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια κατοίκους μαζί με τα προάστιά της, απειλείται με διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μετά την καταστροφή από τις φωτιές δύο ηλεκτρικών υποσταθμών, και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση του ρεύματος.

These are dark, desperate times. People are trapped, surrounded by fire, with no way out, jumping in the ocean and lakes just so they don’t burn to death. Our country is crying, please help us. #NSWbushfires #AustraliaBurning #australiaisburning pic.twitter.com/uLwS3PAPH5

— zoe tinkler (@zoettinkler) January 2, 2020

Στην Καμπέρα, η θερμοκρασία έφθασε τους 44 βαθμούς, καταγράφοντας επίσης ρεκόρ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της μετεωρολογικής υπηρεσίας της Αυστραλίας.

Απέναντι στην κατάσταση αυτή, ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον κάλεσε χθες σε μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση, 3.000 έφεδρους του στρατού να βοηθήσουν στο έργο των πυροσβεστών, ενώ η επιφάνεια που έχει απανθρακωθεί αντιστοιχεί σε έκταση διπλάσια από αυτήν του Βελγίου.

Η ανακοίνωση επικρίθηκε από τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτζσάιμονς, ο οποίος δήλωσε ότι το πληροφορήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης. “Περάσαμε μεγάλο μέρος της χθεσινής ημέρας προσπαθώντας να δούμε πιο καθαρά” είπε εκφράζοντας “απογοήτευση και απόγνωση”, ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τις υπηρεσίες διάσωσης σε αυτή την πολιτεία, την πλέον πολυπληθή της Αυστραλίας.

It’s absolutely heartbreaking 😭😭😭😭😭 #AustraliaisBurning #PrayforAustralia pic.twitter.com/GlTO1RFFUk

— anyama (@amm_anyama) January 5, 2020

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ απέστειλε χθες συλλυπητήριο μήνυμα στον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας, τον εκπρόσωπό της στη χώρα, εκφράζοντας τη “βαθιά λύπη” της για τις πυρκαγιές και ευχαριστώντας τα μέλη των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων “που έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους” για να βοηθήσουν τον πληθυσμό.

Διασημότητες έχουν στρατευτεί ή συγκεντρώσει εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν τους πυροσβέστες και τις πυρόπληκτες κοινότητες, όπως η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Πινκ, η οποία ανακοίνωσε χθες με μήνυμα στο Twitter ότι κάνει δωρεά 500.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν δεσμεύτηκε για αντίστοιχη δωρεά. “Η στήριξη, οι σκέψεις και οι προσευχές της οικογένειάς μας είναι κοντά σε όλους τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία”, έγραψε στο Instagram. “Δίνουμε 500.000 δολάρια στις υπηρεσίες της πυροσβεστικής που κάνουν και προσφέρουν πολλά αυτές τις ώρες”.