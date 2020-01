Η Βαγδάτη ζητά να φύγουν αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ

Καταιγιστικές είναι πλέον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την εξόντωση του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί από τις ΗΠΑ. Το θερμόμετρο της έντασης ανεβαίνει στο Ιράν καθώς μια «λαοθάλασσα» πλημμύρισε την Κυριακή την ιρανική πόλη Αβάζ, όπου έφτασε νωρίς το πρωί η σορός του Ιρανού στρατηγού φωνάζοντας συνθήματα για εκδίκηση.

Όπως είναι γνωστό η φιλοριανική Χεζμπολάχ έχει διαμηνύσει ότι θα ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ τα χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους που βρίσκονται στο Ιράκ ενώ λάδι στη φωτιά έχουν ρίξει και τα νέα απειλητικά μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ για την στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ.

Πάντως σε διπλωματικό επίπεδο, οι Αμερικανοί «μετρούν ήδη τις πρώτες απώλειες» καθώς για πρώτη φορά οι Ιρακινοί αξιώνουν την αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από το Ιράκ. Το αίτημα διατύπωσε ο Ιρανός πρωθυπουργός με το Κοινοβούλιο της Βαγδάτης να ανταποκρίνεται άμεσα και να εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αποχωρήσουν από το Ιρακινό έδαφος οι αμερικανικές δυνάμεις.

Στις διπλωματικές παρενέργειες της επίθεσης εντάσσεται και η προσφυγή της Βαγδάτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η οποία κάνει λόγο για ευθεία «παραβίαση της κυριαρχίας του και των όρων της παρουσίας των ΗΠΑ στο Ιράκ» την επίθεση με drone που σκότωσε τον πανίσχυρο ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής μυρίζει πλέον μπαρούτι με τις κινητοποιήσεις εναντίον των Αμερικανών να εξαπλώνονται ακόμα και στην Τουρκία. Σύμφωνα με αναλυτές, οι φιλοϊρανικές οργανώσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών βάσεων στις χώρες του Κόλπου καθώς και σε πλοία στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή.Να φύγουν οι Αμερικανοί

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Αντελ Αμπντούλ Μάχντι κάλεσε σήμερα το κοινοβούλιο να λάβει επειγόντως μέτρα και να τερματίσει την παρουσία ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στην χώρα το ταχύτερο δυνατόν.

«Παρά τις εσωτερικές και τις εξωτερικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, παραμένει, επί της αρχής και στην πράξη, η καλύτερη επιλογή για το Ιράκ», είπε ο ιρακινός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του ιρακινού κοινοβουλίου που συνεδριάζει εκτάκτως στην Βαγδάτη.Η απόφαση της Βουλής

Το ιρακινό κοινοβούλιο ψήφισε απόφαση με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να ακυρώσει το αίτημα συνδρομής προς τον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ και για την διασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου επί των όπλων.Προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από «τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρακινών βάσεων και την δολοφονία ιρακινών και φίλων στρατιωτικών διοικητών», καλώντας το να καταδικάσει τις αμερικανικές ενέργειες.

Το Ιράκ θεωρεί «παραβίαση της κυριαρχίας του και των όρων της παρουσίας των ΗΠΑ στο Ιράκ» την επίθεση με drone που σκότωσε τον πανίσχυρο ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και τον Αμπού Μάχντι αλ-Μουχάντις, υποδιοικητή του Χασντ αλ-Σάαμπι, συνασπισμού φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στον τακτικό ιρακινό στρατό.Οι διαδηλώσεις στο ΙράνΜια «λαοθάλασσα» πλημμύρισε την Κυριακή την ιρανική πόλη Αβάζ, όπου έφτασε νωρίς το πρωί η σορός του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί.

Η σορός του Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε αεροπορικώς τα ξημερώματα στον νοτιοδυτικό Ιράν, όπου ξεκίνησαν οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο. Οι τελετές αυτές θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις του Ιράν, όπου έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πέθνος μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί και άλλων αξιωματούχων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη Βαγδάτη.Εικόνες που μεταδίδει το BBC και αλλα διεθνή δίκτυα δείχνουν ένα τεράστιο μαυροφορεμένο πλήθος να διασχίζει μια γέφυρα, συμμετέχοντας σε πομπή εις μνήμην του Σουλεϊμανί.

Σύμφωνα με το βρετανικό site, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους θρηνούσαν κλαίγοντας και χτυπώντας το στήθος τους, ενώ δεν έλειπαν μηνύματα όπως το «Θάνατος στην Αμερική».

Το πρακτορείο Irib μετέδωσε εικόνες από το φέρετρο του Σουλεϊμανί, καλυμμένο με μια ιρανική σημαία, καθώς το έβγαζαν από το αεροπλάνο σήμερα τα ξημερώματα, πριν μεταφερθεί στην Αβάζ.

Το κανάλι έδειξε το πλήθος που συγκεντρωνόταν στην κεντρική πλατεία Μολάβι, κρατώντας σημαίες και πορτραίτα του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, την Τεχεράνη, μέλη της Βουλης φώναξαν το σύνθημα «Θάνατος στην Αμερική» για μερικά λεπτά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ISNA.

«Τραμπ, αυτή είναι η φωνή του ιρανικού έθνους, άκουσέ την» φέρεται να είπε ο πρόεδρος της Βουλής, Αλί Λαριτζαν.

Μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί, η διεθνής κοινότητα φοβάται ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέταξε την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον θα χτυπήσει το Ιράν «πολύ γρήγορα και πολύ σκληρά» εάν η Τεχεράνη προβεί σε αντίποινα κατά των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι φιλοϊρανικές οργανώσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών βάσεων στις χώρες του Κόλπου καθώς και σε πλοία στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Χορμούζ, το οποίο η Τεχεράνη μπορεί να κλείσει ανά πάσα στιγμή.

Οι καταστροφικές επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2019, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν, ώθησαν το Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι να υιοθετήσουν μια πιο φιλική προσέγγιση για να αποφευχθεί μια αναμέτρηση με το Ιράν.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Σφοδρές αντιδράσεις στην Τεχεράνη μετά τις απειλές Τραμπ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις απειλές του τελευταίου να πλήξει «52 θέσεις» του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών τόπων, τονίζοντας ότι «η στόχευση πολιτιστικών τόπων συνιστά έγκλημα πολέμου».

«Έχοντας παραβιάσει κατάφωρα το (διεθνές) δίκαιο» με τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράκ την Παρασκευή, ο Τραμπ «συνεχίζει να απειλεί με νέες παραβιάσεις (…) των δεσμευτικών κανόνων του διεθνούς δικαίου», γράφει ο Μοχάμεντ Τζαβάντ Ζαρίφ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Aπό την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός αντέδρασε στην τελευταία πρόκληση του Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας αμφιβολίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το «θάρρος» να χτυπήσουν το Ιράν. «Λένε αυτά τα πράγματα για να εκτρέψουν την προσοχή της παγκόσμιας κοινής γνώμης από την απάνθρωπη και αδικαιολόγητη πράξη τους», δήλωσε ο υποστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του ιρανικού στρατού, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna, αναφερόμενος στη δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί. Αλλά «αμφιβάλλω ότι έχουν το θάρρος», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο υπουργός Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών του Ιράν Μοχαμάντ Τζαβάντ Αζαρί-Τζαχρομί δήλωσε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ είναι «τρομοκράτης με κοστούμι», σε μήνυμά του στο Twitter. «Όπως το Ισλαμικό Κράτος, όπως ο Χίτλερ, όλοι μισούν τους πολιτισμούς. Ο Τραμπ είναι τρομοκράτης που φορά κοστούμι. Θα μάθει την ιστορία πολύ σύντομα ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να νικήσει το Μεγάλο Ιρανικό Έθνος και Πολιτισμό», έγραψε ο Τζαχρομί.