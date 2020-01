Θρήνος στην Ιταλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα τουριστών – Έξι νεκροί, έντεκα τραυματίες

Έξι νεαροί Γερμανοί σκοτώθηκαν και άλλοι έντεκα τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη βόρεια Ιταλία όταν αυτοκίνητο που κινείτο με μεγάλη ταχύτητα έπεσε πάνω στην ομάδα των τουριστών, μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στη 1.15 τα μεσάνυχτα (2.15 ώρα Ελλάδας) στο Άλτο Άντιτζε, την ιταλική περιοχή που συνορεύει με την Αυστρία, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Αφού πέρασε το βράδυ σε ένα εστιατόριο, η ομάδα των νεαρών Γερμανών τουριστών βρισκόταν κοντά στο λεωφορείο με το οποίο μετακινείτο όταν ένα αυτοκίνητο έφθασε με μεγάλη ταχύτητα, θερίζοντας τους ανθρώπους πάνω στον δρόμο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι ένας 28χρονος που ζει στην περιοχή «και ο οποίος φέρεται να είχε πολύ υψηλό επίπεδο αλκοόλ στο αίμα».

Οι έξι νέοι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ τρεις από τους έντεκα τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ανάμεσά τους μια γυναίκα που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αυστρία, σύμφωνα με την πηγή.

#Italy #Südtirol #Bruneck:A car drove into a tourist group in South Tyrol & fatally injured six people. A police spox told the DPA that the victims are believed to be from #Germany. Rai Südtirol reported that the vehicle crashed into a group of 17 people in Luttach,Ahrntal Valley https://t.co/mqm0DckgZk pic.twitter.com/WmA0utPaeQ

— NewsAspect (@newsaspect) 5 Ιανουαρίου 2020