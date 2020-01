Καμπότζη: Δέκα νεκροί μετά από κατάρρευση κτιρίου υπό κατασκευή

Τουλάχιστον 23 οι τραυματίες – Εργάτες παγιδευμένοι στα ερείπια

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν εξαιτίας της κατάρρευσης κτιρίου στην Καμπότζη, παγιδεύοντας εργάτες κάτω από τα ερείπια, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Το επταώροφο τσιμεντένιο κτίριο του οποίου η κατασκευή είχε ολοκληρωθεί κατά 90% κατέρρευσε σήμερα στην παράκτια πόλη Κεπ, περίπου 160 χλμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πνομ Πενχ.

Το δυστύχημα σημειώνεται ένα χρόνο μετά μια άλλη κατάρρευση, κατά την οποία 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Πρέα Σιχανούκ.

“Υπάρχουν πέντε νεκροί τους οποίους έχουμε ήδη ανασύρει και ακόμη πέντε νεκροί που έχουμε εντοπίσει και δεν μπορούμε να ανασύρουμε από το κτίριο που έχει καταρρεύσει”, είπε ο κυβερνήτης της Κεπ, ο Κεν Σάθα.

Άγνωστος αριθμός εργατών παραμένει παγιδευμένος, είπε ο Σάθα, προσθέτοντας ότι οι αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση ένα ζευγάρι Καμποτζιανών, τους ιδιοκτήτες του κτιρίου, για ανάκριση. Το ζευγάρι είχε πρόθεση να χτίσει έναν ξενώνα, είπε ο κυβερνήτης.

Ο πρωθυπουργός Χουν Σεν δήλωσε σήμερα ότι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για να φθάσουν αυτούς που αγνοούνται στα ερείπια.

“Από σήμερα το πρωί, ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να εργάζονται για την αφαίρεση της πλάκας σκυροδέματος, κόβοντας τον σιδερένιο οπλισμό ώστε να συνεχίσουν να εντοπίζουν και να βρίσκουν περισσότερους ανθρώπους”, έγραψε σήμερα ο Χουν Σεν στη σελίδα του στο Facebook.

Η Καμπότζη γνωρίζει έκρηξη του κατασκευαστικού τομέα προκειμένου να εξυπηρετεί ένα όλο και μεγαλύτερο πλήθος Κινέζων τουριστών και επενδυτών.