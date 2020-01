Λιβύη: Τουλάχιστον 28 νεκροί μετά από επιδρομή σε στρατιωτική σχολή στην Τρίπολη

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε χθες Σάββατο εναντίον στρατιωτικής σχολής στην Τρίπολη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ).

«Αεροπορική επιδρομή εναντίον της στρατιωτικής σχολής της Τρίπολης σκότωσε 28 σπουδαστές και τραυμάτισε δεκάδες άλλους», ανέφερε ο Αμίν αλ Χασέμι, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Η στρατιωτική σχολή βρίσκεται στην Αλ Χάντμπα αλ Χάντρα, προάστιο της λιβυκής πρωτεύουσας, που ελέγχεται από δυνάμεις πιστές στην ΚΕΕ.

Τη στιγμή που έγινε ο βομβαρδισμός, οι σπουδαστές βρίσκονταν παρατεταγμένοι στην τελευταία συγκέντρωση της ημέρας στο μεγαλύτερο προαύλιο της σχολής πριν τους δοθεί το ελεύθερο να διαλυθούν και να πάνε στους θαλάμους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

An air strike on a military college in Libya’s capital kills at least 28 people, Journalist Enes Canli has more from Tripoli pic.twitter.com/OyyZLMqF07

— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 5, 2020

Το υπουργείο Υγείας της ΚΕΕ απηύθυνε εξάλλου έκκληση για αιμοδοσία στους πολίτες.

Τα νότια προάστια της Τρίπολης έχουν μετατραπεί σε θέατρο σφοδρών μαχών από την 4η Απριλίου, όταν ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης και επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) διέταξε τις δυνάμεις του να αρχίσουν επιχείρηση ευρείας κλίμακας για να κυριεύσουν την πρωτεύουσα της χώρας, την έδρα της ΚΕΕ που είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ.

Οι δυνάμεις της ΚΕΕ κατηγόρησαν μέσω Facebook τις δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ για την αεροπορική επιδρομή, ενώ μεταφόρτωσαν φωτογραφίες τραυματιών και θυμάτων.

Ο ΛΕΣ του Χάφταρ δεν έχει μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη για το πλήγμα.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μουάμαρ Καντάφι το 2011 η Λιβύη σπαράσσεται από αδελφοκτόνες συγκρούσεις. Το τελευταίο διάστημα, έχει μετατραπεί στο αντικείμενο έντονων ανταγωνισμών περιφερειακών δυνάμεων για επιρροή.

Επανειλημμένα, η αποστολή υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη (MANUL) έχει απαιτήσει να μην πλήττονται άμαχοι και πολιτικές υποδομές σε πλήγματα από αέρος, που θεωρεί ότι «μπορεί να αποτελούν εγκλήματα πολέμου».

Από την έναρξη της εφόδου του ΛΕΣ στην Τρίπολη έχουν σκοτωθεί πάνω από 280 άμαχοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Έχουν επίσης σκοτωθεί πάνω από 2.000 αντιμαχόμενοι, ενώ τουλάχιστον 146.000 Λίβυοι έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.