Μακελειό στη Λιβύη: Τουλάχιστον 28 νεκροί σε επιδρομή στην Τρίπολη

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε το βράδυ του Σαββάτου εναντίον στρατιωτικής σχολής στην Τρίπολη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ).

«Αεροπορική επιδρομή εναντίον της στρατιωτικής σχολής της Τρίπολης σκότωσε 28 σπουδαστές και τραυμάτισε δεκάδες άλλους» ανέφερε ο Αμίν αλ Χασέμι, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας.

Η στρατιωτική σχολή βρίσκεται στην Αλ Χάντμπα αλ Χάντρα, προάστιο της λιβυκής πρωτεύουσας, που ελέγχεται από δυνάμεις πιστές στην ΚΕΕ.

Τη στιγμή που έγινε ο βομβαρδισμός, οι σπουδαστές βρίσκονταν παρατεταγμένοι στην τελευταία συγκέντρωση της ημέρας στο μεγαλύτερο προαύλιο της σχολής πριν τους δοθεί το ελεύθερο να διαλυθούν και να πάνε στους θαλάμους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Το υπουργείο Υγείας της ΚΕΕ απηύθυνε εξάλλου έκκληση για αιμοδοσία στους πολίτες.

Mitiga Airport in Tripoli is burning last night after it was targeted by LNA air force.#Libya pic.twitter.com/yrvTUONjlM

Τα νότια προάστια της Τρίπολης έχουν μετατραπεί σε θέατρο σφοδρών μαχών από την 4η Απριλίου, όταν ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης και επικεφαλής του αυτοαποκαλούμενου Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) διέταξε τις δυνάμεις του να αρχίσουν επιχείρηση ευρείας κλίμακας για να κυριεύσουν την πρωτεύουσα της χώρας, την έδρα της ΚΕΕ που είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ.

Οι δυνάμεις της ΚΕΕ κατηγόρησαν μέσω Facebook τις δυνάμεις του στρατάρχη Χάφταρ για την αεροπορική επιδρομή, ενώ μεταφόρτωσαν φωτογραφίες τραυματιών και θυμάτων.

Ο ΛΕΣ του Χάφταρ δεν έχει μέχρι στιγμής αναλάβει την ευθύνη για το πλήγμα.

— BREAKING: Airstrike by forces loyal to Khalifa Haftar American citizen who is the head of the Libyan National Army) hits military academy in Libya’s capital Tripoli, killing at least 30 people – AJ

pic.twitter.com/1KdpRLeIkF

— Yeshayahu (@BelaazReporter) January 5, 2020