Στην Αρχαιολογία και Αρχαία Λογοτεχνία το πρώτο αγγλόφωνο Προπτυχιακό ελληνικού Πανεπιστημίου

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην Αρχαιολογία, την Ιστορία και τη Φιλολογία της Αρχαίας Ελλάδας. Το πρόγραμμα, που έχει τίτλο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece», είναι το πρώτο αγγλόφωνο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε ελληνικό πανεπιστήμιο και το στοίχημα για την επιτυχή έναρξή του τον προσεχή Σεπτέμβριο, μεγάλο.

Το ΒΑ με λίγα λόγια

Το πρόγραμμα σπουδών του «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» διαρκεί τέσσερα χρόνια, δηλαδή οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, και για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 248 ECTS (διδακτικές μονάδες).

Τα δίδακτρα ανέρχονται στις 6.000 ευρώ ετησίως.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (εδώ), μέχρι τις 31/3/2020.

Το ηλεκτρονικό φυλλάδιο του προγράμματος είναι διαθέσιμο εδώ

Μάλιστα, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, είχε δηλώσει, κατά την παρουσίαση του προγράμματος τον περασμένο Οκτώβριο, ότι το εν λόγω προπτυχιακό αποτελεί απόδειξη ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια «μπορούν να ανοίξουν τα φτερά τους και στο εξωτερικό, ξεπερνώντας αγκυλώσεις». Επίσης, όπως είχε σημειώσει, οι κλασικές σπουδές αποτελούν «το ιδεατό αντικείμενο για την προσέλκυση ξένων φοιτητών».

Όντως, σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, φοιτητές από όλο τον κόσμο έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής για το πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 31η Μαρτίου 2020 και αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν για το 2020-21 όχι μόνον υποψήφιοι φοιτητές, αλλά και πολίτες εκτός ΕΕ οι οποίοι είναι ήδη φοιτητές σε Πανεπιστήμια εξωτερικού και ενδιαφέρονται για σπουδές ενός ακαδημαϊκού έτους στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός ιστορικού πανεπιστημίου το οποίο από το 1837 καταγράφει διακρίσεις και υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων.

Η διδασκαλία των επιστημών της αρχαιολογίας, της αρχαίας ιστορίας και της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, σε συνδυασμό με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε άλλες τοποθεσίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αποτελεί μία ακόμη καινοτόμο ιδέα του προγράμματος. Έτσι, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις κλασικές σπουδές εκεί όπου γεννήθηκε ο Ελληνικός πολιτισμός. Εκτός των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων των Αθηνών, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επισκέψεις σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Πελοπόννησο, την Κεντρική Ελλάδα και Μακεδονία, την Κρήτη, τη Σαντορίνη και τη Νάξο. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα για παρακολούθηση των ανασκαφών στον Μαραθώνα.

Όπως αναφέρει το ΕΚΠΑ, η δομή του προγράμματος σπουδών αποσκοπεί, εκτός των άλλων, και στην ανάπτυξη πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στην προβολή του διεθνούς χαρακτήρα των Ελληνικών σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις αποδοχής υποψηφίων φοιτητών μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας , ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@baag.uoa.gr .