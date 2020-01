Τραμπ προς Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να πλήξουμε 52 στόχους

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε μέσω Twitter ότι οι ΗΠΑ έχουν ορίσει 52 στόχους στο Ιράν — ισάριθμους με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της κρίσης του 1979 — τους οποίους θα πλήξουν εάν η Ισλαμική Δημοκρατία επιτεθεί σε Αμερικανούς ή σε αμερικανικούς πόρους σε αντίποινα για την αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητής της Δύναμης Κουντς.

Το Ιράν, έγραψε ο Τραμπ, «μιλάει με μεγάλο θράσος για το ότι θα βάλει στο στόχαστρο ορισμένους στόχους των ΗΠΑ», σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου αξιωματικού. Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει κλειδώσει «52 ιρανικές εγκαταστάσεις» και ορισμένοι από τους στόχους αυτούς είναι «πολύ υψηλού επιπέδου» και «σημαντικοί για το Ιράν και τον ιρανικό πολιτισμό». Πρόσθεσε ότι «οι στόχοι αυτοί και το ίδιο το Ιράν» θα χτυπηθούν «πολύ γρήγορα και πολύ σκληρά» σε περίπτωση που η Τεχεράνη προχωρήσει σε αντίποινα.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

«Οι ΗΠΑ δεν θα ανεχθούν άλλες απειλές», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος δίνοντας διαταγή να εξοντωθεί ο ιρανός υποστράτηγος οδήγησε τη χώρα του και τους συμμάχους της σε αχαρτογράφητα νερά στη σύγκρουσή τους με το Ιράν και τις δυνάμεις που πρόσκειται σε αυτό στη Μέση Ανατολή.

O Τραμπ επανήλθε λίγες ώρες αργότερα και με νέο του μήνυμα στο twitter έσπευσε να σημειώσει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό και στρατιωτικό εξοπλισμό και εφόσον αμερικανικός στόχος δεχθεί πλήγμα δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον «όμορφο» εξοπλισμό.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Στο Ιράν η σορός του Σουλεϊμανί

Την ίδια ώρα, στο Ιράν επαναπατρίσθηκε σήμερα, η σορός του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί.

Η σορός του Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην πόλη Αβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν, όπου άρχισαν οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο.

H κρατική ιρανική τηλεόραση άρχισε πριν από τις 08.00 τοπική ώρα (06.30 ώρα Ελλάδας) να μεταδίδει απευθείας πρόγραμμα που δείχνει το μαυροφορεμένο πλήθος να έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο αυτής της πόλης.Ιρανός ΥΠΕΞ για Πομπέο: Είναι αλαζόνας κλόουν

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ αναφέρθηκε με προσβλητικό τρόπο στον αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο, αποκαλώντας τον «αλαζόνα κλόουν», αναφερόμενος στο σχόλιό του ότι οι ιρακινοί «χόρευαν» από χαρά μετά την εξόντωση του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

Ο Πομπέο μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στο Twitter βίντεο διάρκειας 22 δευτερολέπτων, στο οποίο εικονίζονται Ιρακινοί διαδηλωτές σ’ έναν δρόμο. Συνόδευσε το βίντεο αυτό με τη λεζάντα «Ιρακινοί — Ιρακινοί — χορεύουν στον δρόμο για την ελευθερία· ευγνώμονες που ο στρατηγός Σουλεϊμανί δεν υπάρχει πια».

«Πριν από 24 ώρες, ένας αλαζόνας κλόουν — μεταμφιεσμένος σε διπλωμάτη — υποστήριξε πως κόσμος χόρευε στους δρόμους του Ιράκ. Σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες υπερήφανοι ιρακινοί αδελφοί μας και ιρακινές αδελφές μας του απάντησαν απ’ άκρου σ’ άκρο της πατρίδας τους. Το τέλος της φθοροποιού παρουσίας των ΗΠΑ στη δυτική Ασία άρχισε», ήταν η αντίδραση του Ζαρίφ, μέσω του ίδιου ιστοτόπου.