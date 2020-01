Δίκη Τηλέμαχου Λαβίδα:Τι θα αποκαλύψει ο Γαλλοελβετός trader στη σημερινή δίκη

Η ποινική δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη μπορεί να δώσει εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο ένα παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών, που περιλάμβανε έναν Έλληνα, στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας, έναν τραπεζίτη της Goldman Sachs, έναν παίκτη πόκερ του Μονακό, έναν Ελβετό trader και έναν ιδιοκτήτη εστιατορίου στο Μανχάταν, κατόρθωσε να αποφέρει παράνομα κέρδη δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τηλέμαχος Λαβίδας, είναι ο πρώτος από τους κατηγορούμενος που θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στις ΗΠΑ, με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που τροφοδότησαν με πληροφορίες το δίκτυο των traders σε διάφορες ηπείρους. Η δίκη του ξεκινά σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Στο δίκτυο που λειτουργούσε για αρκετά χρόνια και περιελάμβανε δεκάδες συναλλαγές, οι συμμετέχοντες είχαν δημιουργήσει σχέσεις τους τραπεζίτες, πραγματοποιούσαν συναλλαγές με βάσει τις πληροφορίες που λάμβαναν από αυτούς και τις διέρρεαν σε προσωπικές συναντήσεις ή σε κρυπτογραφημένα μηνύματα μέσω εφαρμογών μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Signal ή το WhatsApp, υποστηρίζει η κυβέρνηση. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι από τους Ευρωπαίους traders συνήθιζαν να βγαίνουν έξω μαζί σε κλαμπ και σε πολλά άλλα μέρη.

«Η έρευνα μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει πάνω από 50 συμφωνίες, στις οποίες οι εν λόγω traders έχουν εμπλακεί σε ύποπτες συναλλαγές, με αποτέλεσμα οι συμμετέχοντες στο δίκτυο να έχουν εξασφαλίσει συλλογικά πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια κέρδη», ανέφερε ένας πράκτορας του FBI σε μια δήλωση του το 2017, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.

Ο Λαβίδας, κατά τους ισχυρισμούς, έπαιξε μικρό ρόλο στο ευρύτερο σχέδιο. Κατηγορείται για την παροχή απόρρητων πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία Ariad Pharmaceuticals Inc. που έλαβε από τον πατέρα του, τον Αθανάσιο Λαβίδα, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ariad και διευθύνοντα σύμβουλο της οικογενειακής επιχείρησης, Lavipharm. Ο νεαρός Λαβίδας μετέφερε τις πληροφορίες στον Γεώργιο Νίκα, Έλληνα επιχειρηματία που έχει εστιατόρια στη Νέα Υόρκη και χρησιμοποίησε τις πληροφορίες για να πραγματοποιήσει συναλλαγές πριν από μεγάλες κινήσεις των μετοχών της εταιρείας, είπαν οι εισαγγελείς.

Σε αντάλλαγμα, όπως ισχυρίζονται οι αμερικανικές αρχές, η σύζυγος του Νίκα επένδυσε 500.000 δολάρια στην εταιρεία προϊόντων διατροφής του Λαβίδα, Mediterra Inc.

Ο Λαβίδας ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που κατηγορήθηκαν τον Οκτώβριο, όταν οι Η.Π.Α. ανακοίνωσαν μια σειρά υποθέσεων που αφορούσαν την εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών (insider trading) από ένα οργανωμένο δίκτυο τραπεζιτών, traders και επιχειρηματιών. Συνδέσεις επίσης προέκυψαν μεταξύ υπόπτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Ο βασικός μάρτυρας στη δίκη του Λάβιδα αναμένεται να είναι ο Μαρκ Ντεμάν-Ντεμπί, trader με έδρα τη Γενεύη, που συνελήφθη στη Σερβία πέρυσι. Ο ίδιος παραδέχθηκε την ενοχή του για 38 κατηγορίες σε μια μυστική ακρόαση τον Οκτώβριο. Ο Ντεμάν-Ντεμπί συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς με την ελπίδα να εξασφαλίσει την επιείκεια του δικαστηρίου.

Ο Ντεμάν-Ντεμπί ισχυρίστηκε ότι ο Νίκας του είπε σε ένα δείπνο του 2011 ότι είχε εσωτερική πληροφόρηση για την Ariad, την οποία πήρε από τον Λαβίδα και τον πατέρα του, αναφέρει η κυβέρνηση. Ο Νίκας έχει επίσης κατηγορηθεί, αλλά παραμένει στην Ελλάδα και θεωρείται φυγάς.

Σε μία ακρόαση τον Δεκέμβριο, ο δικηγόρος του Λαβίδα, Τζόναθαν Στρίτερ (του δικηγορικού γραφείου Dechert LLP), είπε στη δικαστή Denise Louise Cote, ότι η ότι μία από τις υπερασπιστικές γραμμές του πελάτη του θα είναι να αποδείξει ότι η πηγή πληροφοριών της Ariad δεν ήταν ο Λαβίδας αλλά ήταν η Νταρίνα Γουίνσδορ, πρώην τραπεζικό στέλεχος της Centerview Partners LLC στο Λονδίνο, η οποία κατηγορείται αλλά δεν έχει συλληφθεί.

Οι σχέσεις με τους άλλους

Ενώ ο Λαβίδας κατηγορείται μόνο για τις πληροφορίες που έδωσε στο Νίκα για την Ariad, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ντεμάν-Ντεμπί παρείχε στο Νίκα εσωτερική πληροφόρηση και για πολλές άλλες εταιρείες. Αυτό δείχνει ότι ο Ελβετός τραπεζίτης μπορεί να είναι ένας σύνδεσμος και με άλλους που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στο δίκτυο.

Ο ειδικός πράκτορας του FBI, Shannon Bieniek, δήλωσε το 2017, ότι η κυβέρνηση διερευνά το δίκτυο συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που περιλάμβανε κατοίκους των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Ελβετίας, του Ισραήλ, της Κύπρου, της Ελλάδας και του Χονγκ Κονγκ, από το 2013. Μετοχές φαρμακευτικών εταιρειών αγοράστηκαν και πωλήθηκαν πριν από την δημοσιοποίησης σημαντικών ειδήσεων, δήλωσε ο Bieniek. Ορισμένα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης «ήταν κατασκευασμένες από τους συμμετέχοντες στο κύλωμα», ανέφερε.

Εκτός από τους Λαβίδα, Νίκα και Γουίνσοδ, οι αρχές των ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει τον τραπεζίτη της Goldman Sachs, Μπράιαν Κοέν για την διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών. Ο Κοέν, ο οποίος είναι ελεύθερος με εγγύηση, πρόκειται να δικαστεί στο Μανχάταν στις 4 Φεβρουαρίου. Αρνείται τις κατηγορίες.

Ο παίχτης του πόκερ

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης κατηγορήσει τον Τζόζεφ Ελ-Χούρι, έναν trader και δεινό παίχτη του πόκερ που ζει στο Λονδίνο και στο Μονακό. Είναι ελεύθερος με εγγύηση στο Λονδίνο ενώ αγωνίζεται να αποφύγει την έκδοση του στις ΗΠΑ. Ένας άλλος κατηγορούμενος είναι ο Μπένζαμιν Τέηλορ, πρώην επενδυτικός τραπεζίτης της Moelis & Co. που έζησε με την Γοθίνσδορ στο Λονδίνο.

Ο Λαβίδας, Αμερικανός πολίτης, βρίσκεται στη φυλακή. Η Cote τον θεώρησε ύποπτο φυγής και απέρριψε το αίτημα του για εγγύηση ύψους 26 εκατ. δολαρίων.

To trading στην Ariad, σύμφωνα με τις Αρχές, βασίστηκε σε τέσσερα σημαντικά γεγονότα που επηρέασαν την κίνηση της μετοχής της και βοήθησαν τον Νίκα να βγάλει παράνομα κέρδη.

Τον Ιούνιο του 2013 ο Λάβιδας φέρεται να δήλωσε στον Νίκα ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ariad είχε μάθει ότι ένα από τα φάρμακά του, το Inclusig, θα λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Νίκας αγόρασε χιλιάδες μετοχές και επωφελήθηκε όταν δημοσιοποιήθηκε η είδηση, οδηγώντας τις μετοχές της Ariad σε άνοδο 12%.

Τον Σεπτέμβριο και στις αρχές Οκτωβρίου του 2013, ο Λαβίδας είπε στον Νίκα ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανησυχεί για το αν είναι ασφαλές φάρμακο το Inclusig. Η μετοχή έκανε βουτιά 67% όταν έγιναν γνωστές οι ανησυχίες του FDA.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2013, οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ο Λάβιδας έδωσε στον Νίκα πληροφορίες για την απόφαση της FDA να δώσει το πράσινο φως για την επιστροφή του Inclusig στην αγορά, είδηση που οδήγησε σε άνοδο 16% τη μετοχή της εταιρείας. Και τον Ιούλιο του 2015, ο Νίκας προχώρησε σε συναλλαγές στη μετοχή πριν γίνουν γνωστά τα νέα για πιθανή εξαγορά της Ariad, είδηση που εκτίναξε τις μετοχές της κατά 41%, δήλωσαν οι εισαγγελείς.

(H υπόθεση είναι : U.S. v. Lavidas, 19-cr-716, U.S. District Court, Southern District of New York-Manhattan).