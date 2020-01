Δολοφονία Σουλεϊμανί : Μεγάλοι κερδισμένοι οι βιομηχανίες όπλων

Οι ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και τον θάνατο του Ιρανού Κασέμ Σουλεϊμανί, έχουν έναν μεγάλο κερδισμένο.

Πρόκειται για τον τομέα της βιομηχανίας όπλων, με τις εταιρείες – κολοσσούς, όπως οι Lockheed Martin, Raytheon και Northrop Grumman, να βλέπουν τις αξίες των μετοχών τους να… εκτοξεύονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

«Με χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες να οδεύουν προς την περιοχή (σ.σ. τη Μέση Ανατολή), αναλυτές προβλέπουν ότι η πολυετής στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ -και τα δισεκατομμύρια δολάρια φορολογούμενων που δαπανώνται εκεί κάθε χρόνο σε πυρομαχικά και για την υποστήριξη των στρατευμάτων- δεν θα περιοριστεί» αναφέρει η Washington Post.

New post “If You Are Wondering Who Benefits”: Weapons Makers Stocks Surge as US Risks W … has been published on – https://t.co/ei1nEhjEl8 pic.twitter.com/DpMETjn2wG

— SGTreport (@SGTreport) January 6, 2020