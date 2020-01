Λιβύη: Μεγάλη στρατηγική νίκη Χαφτάρ – Κατέλαβε τη Σύρτη σε λιγότερο από τρεις ώρες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη. Λίγες ώρες μετά την εισβολή του Εθνικού Στρατού της Λιβύης (LNA) στη Σύρτη και την κατάληψη σημαντικών προπυργίων στην περιοχή, οι δυνάμεις του Χαφτάρ φέρεται πως ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχό της

«Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης έχει πάρει τον έλεγχο της πόλης της Σύρτη» δήλωσε ο εκπρόσωπος του LNA, Αχμέντ Μισμάρι.

«Ο LNA έχει πάρει επίσης τον έλεγχο της στρατιωτικής βάσης ασ-Σάαντι και μερικές περιοχές της πόλης» τόνισε, προτού οι δυνάμεις προχωρήσουν προς το κέντρο της πόλης.

Video of #LNA entering #Sirt in #Libya pic.twitter.com/7DBpx6a3ZM

Η κατάληψη της Σύρτης συνιστά σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χαφτάρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελεγχόταν από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του ISIS από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

«Ο αρχηγός οργάνωσε μια καλά προγραμματισμένη επιχείρηση και μέσα σε λιγότερο από τρεις ώρες βρισκόμασταν στην καρδιά της Σύρτης» δήλωσε ο εκπρόσωπος του LNA.

«Ήταν μια ξαφνική, γρήγορη επιχείρηση» είπε, προσθέτοντας ότι προηγήθηκαν σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις.

Also #Gaddafi supporters were free to celebrate in #Sirt #Libya today#LibyaForAll pic.twitter.com/9YYsQdfuBj

— Vanessa Tomassini (@VanessaTomass) January 6, 2020