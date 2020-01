Νέες απειλές Τραμπ: Ίσως απαντήσουμε δυσανάλογα αν χτυπήσει το Ιράν

Οι Αμερικανοί στρατιώτες θα θεωρηθούν δύναμη κατοχής αν δεν φύγουν από το Ιράκ, δηλώνει ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής – Η ιρακινή κυβέρνηση ετοιμάζει το μνημόνιο για την αποχώρηση των ξένων στρατιωτών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και «ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο» αν το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή αμερικανικό στόχο, προειδοποίησε απόψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές οι αναρτήσεις στα μέσα θα χρησιμεύσουν ως γνωστοποίηση στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στην περίπτωση που το Ιράν πλήξει οποιονδήποτε Αμερικανό ή στόχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποδώσουν γρήγορα και πήρως και ίσως κατά δυσανάλογο τρόπο. Αυτή η γνωστοποίηση δεν απαιτείται, αλλά μολαταύτα δίνεται», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, σε μια ανάρτηση που φαίνεται να απευθύνεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

Δύναμη κατοχής αν δεν φύγουν

Ο υποστηριζόμενος από το Ιράν διοικητής μιας ιρακινής πολιτοφυλακής Καΐς αλ Χαζάλι, δήλωσε σήμερα ότι αν οι Αμερικανοί στρατιώτες δεν φύγουν από το Ιράκ θα θεωρηθούν δύναμη κατοχής.

Ο Χαζάλι έκανε αυτή τη δήλωση μετά την απόφαση του ιρακινούη κοινοβουλίου να τερματιστεί η παρουσία των ξένων στρατευμάτων στη χώρα, σε απάντηση για τον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αεροπορική αμερικανική επιδρομή στη Βαγδάτη.

Την Παρασκευή οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στην οργάνωση Ασάιμπ Αχλ αλ Χακ του Χαζάλι, θεωρώντας την «πληρεξούσιο» του Ιράν στο Ιράκ.Η κυβέρνηση ετοιμάζει το μνημόνιο για την αποχώρηση των ξένων στρατιωτών

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Άντελ Άμπντουλ Μάχντι δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν απόψε, ότι η κυβέρνησή του εργάζεται αυτή τη στιγμή για να εφαρμόσει την απόφαση που έλαβε νωρίτερα σήμερα το κοινοβούλιο για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στη χώρα.

«Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι αρμόδιοι Ιρακινοί αξιωματούχοι στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα προετοιμάζουν ένα μνημόνιο που περιγράφει τα νομικά βήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης του κοινοβουλίου για την αποχώρηση των ξένων στρατιωτών», ανέφερε το γραφείο του Μάχντι.

Ο Λε Ντριάν μετέφερε στον Ιρακινό πρωθυπουργό μήνυμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ζητούσε να δοθεί χρόνος για να συζητηθεί το μέλλον της παρουσίας των ξένων στρατευμάτων στη χώρα, κατά τρόπο που να σέβεται την εθνική κυριαρχία του Ιράκ, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.