Τον «ασκό του Αιόλου» ανοίγει ο Ερντογάν στη Λιβύη – Ξεκίνησε η αποστολή των τουρκικών στρατευμάτων

Τον δρόμο για νέο γύρο αιματηρών εμφύλιων συγκρούσεων στη Λιβύη, ανάμεσα στις δυνάμεις του «Εθνικού Στρατού (LNA)» υπό τον στρατηγό Χαλιφά Χαφτάρ και της διεθνώς αναγνωρισμένης «Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA)» του Φαγιέζ αλ-Σαράτζ, ανοίγει η απόφαση Ερντογάν για αποστολή τουρκικών στρατευμάτων προς στήριξη του δεύτερου.

Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, ο πρόεδρος της Τουρκίας αποκάλυψε ότι η σταδιακή αποστολή των τουρκικών στρατευμάτων στη βορειοαφρικανική χώρα έχει ήδη ξεκινήσει.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, τουρκικές στρατιωτικές μονάδες έχουν αρχίσει να μετακινούνται στη Λιβύη για να στηρίξουν τον Σαράτζ.

Η Άγκυρα στέλνει επίσης στην Τρίπολη υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το πρακτορείο -.

«Οι στρατιώτες μας αναχωρούν σταδιακά για τη Λιβύη. Θα συντονίσουν (τη δράση τους με την GNA) εκεί. Ο στόχος μας είναι να στηρίξουμε τη νόμιμη κυβέρνηση», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε ότι δεν πτοείται από τις αλλεπάλληλες καταδίκες της διεθνούς κοινότητας για την παράνομη συμφωνία του με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα στην καταδίκη της Σαουδικής Αραβίας για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε ότι: «Δεν μας ενοχλεί η καταδίκη της Σαουδικής Αραβίας, αντίθετα δεν μας ενδιαφέρει και την καταδικάζουμε και εμείς».

Η Ρωσία ζήτησε να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Λιβύη και αυτή η συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί αύριο, κεκλεισμένων των θυρών, θα είναι η πρώτη ευκαιρία του Οργανισμού να συζητήσει τις δύο αμφιλεγόμενες συμφωνίες που σύναψε στα τέλη Νοεμβρίου η Τουρκία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA) της Τρίπολης.

Επισήμως, το αίτημα της Μόσχας αφορά τη διεξαγωγή της διεθνούς συνόδου για τη Λιβύη που ελπίζει να οργανώσει η Γερμανία στο Βερολίνο πριν από τα τέλη Ιανουαρίου. Ακόμη όμως δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην αυριανή συνεδρίαση θα γίνει επίσης αναφορά στα μνημόνια κατανόησης της Τουρκίας με την GNA που αφορούν στην αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη και τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο.

Θα συζητηθεί επίσης η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της GNA και του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει την Τρίπολη από τον περασμένο Απρίλιο.

Δεν αποκλείεται επίσης κάποιο μέλος του Συμβουλίου να θέσει στο τραπέζι και την εμπλοκή Ρώσων μισθοφόρων –κάτι που διαψεύδει η Μόσχα– που στηρίζουν τον Χάφταρ.

Η κατάσταση στη Λιβύη κλιμακώθηκε σημαντικά από τη στιγμή που η τουρκική βουλή ενέκρινε την αποστολή στρατευμάτων στη βορειοαφρικανική χώρα.

Άμεση ήταν απάντηση από τη μεριά του στρατάρχη Χαφτάρ, ο οποίος κάλεσε σε γενική επιστράτευση ενάντια σε ξένες δυνάμεις στη Λιβύη.

«Σήμερα κηρύσσουμε τζιχάντ και γενική επιστράτευση. Οι άνδρες και οι γυναίκες, αξιωματικοί και πολίτες, θα προμηθευτούν όπλα» είπε ο επικεφαλής του LNA.

Τόνισε δε, ότι οι δυνάμεις του θα «αντιμετωπίσουν και θα αποκρούσουν» οποιαδήποτε ξένα στρατεύματα σταλούν στη χώρα.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν δύο επιθέσεις, μια εκ των οποίων μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 30 φοιτητές και να τραυματιστούν άλλοι τόσοι σε στρατιωτική σχολή στη νότια Τρίπολη.

