Reuters: O αμερικανικός στρατός δηλώνει ότι ετοιμάζεται να αποχωρήσει Ιράκ – Αγωνία για τη στάση του Τραμπ

Σε κινούμενη άμμο βρίσκονται τα γεωστρατηγικά δεδομένα στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να ανοίγουν όλο και περισσότερα μέτωπα και τη Δύση να κυριεύται από αρρυθμία παρακολουθώντας τις καταιγιστικές εξελίξεις.

Επιστολή έστειλε τη Δευτέρα στη στρταιωτική ηγεσία του Ιράκ ο αμερικανικός συνασπισμός ανακοινώνοντας ότι προετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη χώρα σεβούμενος την ιρακινή κυριαρχία.

#BREAKING in an official letter, US army tells Iraq it is preparing to move out pic.twitter.com/kGuX3vITgM

— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) January 6, 2020

Ακολουθώντας την έγκριση από το κοινοβούλιο της Βαγδάτης περί αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων, Αμερικανοί αξιωματιούχοι διεμήνυσαν ότι σχεδίαζαν την αναχώρησή τους από την περιοχή.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο -, στην αμερικανική επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Σεβόμαστε την απόφαση της κυβέρνησης του Ιράκ με την οποία διατάζει την αναχώρησή μας»,

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξαπολύσει απειλές, τονίζοντας θα επιβάλλει «πολύ ισχυρές» κυρώσεις σε βάρος του Ιράκ εάν υποχρεωθούν να φύγουν τα στρατεύματα των ΗΠΑ από την ιρακινή επικράτεια, μετά την έγκριση από ψηφίσματος που αξιώνει την εκδίωξή τους από τη χώρα.«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Η Βαγδάτη ζητά να φύγουν αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ

Το ιρακινό κοινοβούλιο ψήφισε απόφαση με την οποία ζητεί από την κυβέρνηση να ακυρώσει το αίτημα συνδρομής προς τον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται ότι η κυβέρνηση οφείλει να φροντίσει για τον τερματισμό της παρουσίας όλων των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων στο Ιράκ και για την διασφάλιση του κρατικού μονοπωλίου επί των όπλων.Προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ ανακοίνωσε σήμερα ότι προσέφυγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έπειτα από «τις αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρακινών βάσεων και την δολοφονία ιρακινών και φίλων στρατιωτικών διοικητών», καλώντας το να καταδικάσει τις αμερικανικές ενέργειες.

Το Ιράκ θεωρεί «παραβίαση της κυριαρχίας του και των όρων της παρουσίας των ΗΠΑ στο Ιράκ» την επίθεση με drone που σκότωσε τον πανίσχυρο ιρανό στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης και τον Αμπού Μάχντι αλ-Μουχάντις, υποδιοικητή του Χασντ αλ-Σάαμπι, συνασπισμού φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων που έχουν ενταχθεί στον τακτικό ιρακινό στρατό.

Μια «λαοθάλασσα» πλημμύρισε την Κυριακή την ιρανική πόλη Αβάζ, όπου έφτασε νωρίς το πρωί η σορός του Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί.

Η σορός του Σουλεϊμανί μεταφέρθηκε αεροπορικώς τα ξημερώματα στον νοτιοδυτικό Ιράν, όπου ξεκίνησαν οι τελετές μνήμης για τον Ιρανό υποστράτηγο. Οι τελετές αυτές θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις του Ιράν, όπου έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πέθνος μετά τη δολοφονία του Σουλεϊμανί και άλλων αξιωματούχων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη Βαγδάτη.Ιράκ: Έξι τραυματίες από τις επιθέσεις με ρουκέτες στη Βαγδάτη

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από το μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων την Κυριακή στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές της ιρακινής αστυνομίας.

Ο στρατός αναικοίνωσε νωρίτερα ότι τρεις πύραυλοι Κατιούσα έπεσαν στην πρωτεύουσα. Οι δύο από αυτούς έπληξαν την Πράσινη Ζώνη, την περιοχή όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και πολλά κυβερνητικά κτίρια.

Άλλος ένας πύραυλος έπεσε στη γειτονική συνοικία Τζαντρίγια.Βαγδάτη: Επίθεση με ρουκέτες κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή κοντά στην αμερικανική πρεσβεία της Βαγδάτης, καθώς σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις από ρουκέτες σε κοντινή απόσταση από το κτήριο.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην Πράσινη Ζώνη, έδρα πολλών κυβερνητικών γραφείων και ξένων πρεσβειών, και οι εκρήξεις είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος που οδηγεί προς την αμερικανική πρεσβεία.