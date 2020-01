Αυστραλία : Εφιαλτικές εκτιμήσεις για 1 δισ. καμένα ζώα από τις πυρκαγιές

Οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες στην Αυστραλία, αφήνοντας πίσω τους θύματα και τεράστιες καταστροφές τόσο σε οικολογικό επίπεδο – μεγάλος είναι ο φόρος αίματος σε ζώα – όσο και σε υλικό επίπεδο.

Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη για τη χώρα, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 25, ενώ εκφράζονται φόβοι για δραματική αύξηση των θυμάτων.

Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για αφανισμό μισού δισεκατομμυρίου ζώων και φυτών έχουν αναθεωρηθεί δυστυχώς προς τα πάνω. Ειδικότερα, οικολόγοι του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ εκτιμούν ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ζώα έχουν βρει τραγικό θάνατο από τις πυρκαγιές ή έμμεσα μέσω της απώλειας οικοτόπων.

Πρόκειται για θηλαστικά (όπως, μεταξύ άλλων, καγκουρό και κοάλα), πουλιά και ερπετά. Δίπλα σε αυτά πρέπει να προστεθούν ζώα σε φάρμες, νυχτερίδες, βάτραχοι και έντομα, όλα απαραίτητα για την οικολογική ισορροπία.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv

Μόνο στη Νέα Νότια Ουαλία τα ζώα που χάθηκαν είναι 800 εκατ., αναφέρει το Sydney News. Το 30% των κοάλα στην πολιτεία έχουν χαθεί, κυρίως γιατί δεν μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα από τις φλόγες.

Στα Γαλάζια Όρη δυτικά από το Σίδνεϊ χάθηκε το 50% των προστατευόμενων εκτάσεων σε δύο μήνες.

Πιστεύεται ότι υπάρχουν είδη της χλωρίδας και της πανίδας που έχουν χαθεί για πάντα, ενώ δεκάδες άλλα είδη είναι ακόμη πιο κοντά στην εξαφάνιση.

Ο Κρις Ντίκμαν του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, ο οποίος έδωσε την αρχική εκτίμηση των 480 εκατομμυρίων νεκρών ζώων, ισχυρίζεται τώρα ότι ακόμα και ο αριθμός του ενός δισεκατομμυρίου μπορεί να είναι… εξίσου συντηρητικός!

Την ίδια ώρα, επιστήμονας στο «World Wildlife Fund Australia», δήλωσε στην HuffPost ότι οι πυρκαγιές θα μπορούσαν να αφανίσουν μερικά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Ο Tracy Burgess, εθελοντής στην υπηρεσία πληροφοριών, διάσωσης και εκπαίδευσης της άγριας ζωής, δήλωσε στο - ότι οι διασώστες φοβούνται ότι πολλά ζώα δεν θα μπορέσουν να διαφύγουν από τις πυρκαγιές.

Σύμβουλος του Ινστιτούτου Διατήρησης της Φύσης δήλωσε στο κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο ότι τα κοάλα δεν μπορούν να κινηθούν αρκετά γρήγορα για να ξεφύγουν από τις πυρκαγιές, ενώ τρέφονται με φύλλα ευκάλυπτου, τα οποία είναι εξαιρετικά εύφλεκτα.

Emergency workers are seen feeding an injured koala water in heartbreaking footage as bushfires rage across Australia.

The University of Sydney estimates 480 million animals have been affected by the devastating blazes in New South Wales alone. https://t.co/guxXb73p0R pic.twitter.com/9G2hPNrHM0

— ABC News (@ABC) January 6, 2020