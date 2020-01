Γκάφα ολκής από τις ΗΠΑ: Διαψεύδουν τα περί αποχώρησης στρατευμάτων από το Ιράκ

Σε γκάφα ολκής υπέπεσαν οι ΗΠΑ μετά τη δημοσιοποίηση επιστολής, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων ενημέρωνε την κυβέρνηση της Βαγδάτης ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα αποχωρήσει από το Ιράκ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν λάβει απόφαση για αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Μαρκ ‘Εσπερ. «Ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για να φύγουμε από το Ιράκ. Τελεία».

«Αυτή η επιστολή δεν αντιστοιχεί στο πνεύμα που μας διακατέχει σήμερα» πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Δεν ξέρω τι είναι αυτό το γράμμα … Προσπαθούμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό, τι είναι αυτό, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από το Ιράκ» είπε ο ‘Εσπερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή αυτή. Τόνισε δε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της Αμερικής.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ανώτατος αμερικανός στρατηγός και πρόεδρος των Μικτών Αρχηγών Προσωπικού, Μαρκ Μίλλεϊ, ο οποίος υποστήριξε πως δεν ισχύουν τα περί απόσυρσης των στρατευμάτων.

Ο ίδιος απέδωσε τη δημοσιοποίηση της επιστολής που είδε το φως της δημοσιότητας σε λάθος. Στο πλαίσιο αυτό, ισχυρίστηκε ότι ήταν άσχημα διατυπωμένη, υποδηλώνοντας εσφαλμένα ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν στρατεύματα.

Επιχειρώντας να διευκρινίσει τη σύγχυση όσον αφορά στην επιστολή, ο Μίλλεϊ είπε στους δημοσιογράφους: «Αυτή η επιστολή είναι ένα προσχέδιο. Ηταν λάθος, δεν ήταν υπογεγραμμένη, δεν έπρεπε να κυκλοφορήσει […] Κακή διατύπωση, υπονοεί απόσυρση, ενώ αυτό δεν συμβαίνει».

«Ηταν πραγματικά λάθος. Δεν έπρεπε να έχει σταλεί» πρόσθεσε.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κυριαρχία της Δημοκρατίας του Ιράκ και όπως ζήτησε το ιρακινό κοινοβούλιο και ο πρωθυπουργός, η CJTF-OIR θα επαναπροσδιορίσει δυνάμεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών και εβδομάδων για να προετοιμαστεί για την μετακίνησή της» αναφέρεται στην επιστολή που απευθύνεται στον ιρακινό υποπτέραρχο Αμπντούλ Αμίρ και υπογράφηκε από τον αρχηγό του αμερικανικού Ναυτικού Σώματος, Γουίλιαμ Η. Σίλι III.

«Για να γίνει αυτή η αποστολή, οι δυνάμεις του συνασπισμού καλούνται να λάβουν ορισμένα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η έξοδος από το Ιράκ θα διεξαχθεί με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο» συνεχίζει η επιστολή.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρξει αύξηση των μετακινήσεων με ελικόπτερα μέσα και γύρω από τη Διεθνή Ζώνη (IZ) της Βαγδάτης, που θα περιλαμβάνει τα ελικόπτερα συνοδείας CH-47, UH-60 και AH-64, όπως και μέτρα για την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό της ταραχής στο κοινό.

«Καθώς αρχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτήν την επόμενη φάση των επιχειρήσεων, θέλω να επαναλάβω την αξία της φιλίας και της εταιρικής σχέσης μας. Σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας» καταλήγει.

#BREAKING in an official letter, US army tells Iraq it is preparing to move out pic.twitter.com/kGuX3vITgM

— Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) January 6, 2020