Κρίση ΗΠΑ-Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει απάντηση με 13 «εφιαλτικά σενάρια» – Λαοθάλασσα για την ταφή Σουλεϊμανί

Λαοθάλασσα για τρίτη ημέρα στο Ιράν μετά τη δολοφονία του υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, αυτή την φορά στην γενέτειρα πόλη του, Κερμάν, όπου και θα ταφεί η σορός του.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν διαμηνύει ότι η Τεχεράνη εξετάζει 13 διαφορετικά σενάρια για να απαντήσει στις ΗΠΑ για τη δολοφονία του πρώην διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με τον Αλί Σαμχανί ακόμα και το πιο αδύναμο εξ αυτών θα αποτελέσει «ιστορικό εφιάλτη» για τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Ακόμα και αν το πιο αδύναμο από τα σενάρια πάρει το “πράσινο φως”, η εφαρμογή του θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ιστορικό εφιάλτη για τους Αμερικανούς. Για την ώρα, για λόγους ασφαλείας, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Θα απαντήσουν όλες οι δυνάμεις της αντίστασης» είπε χαρακτηριστικά ο Σαμχανί.

Από την πλευρά του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Τζαβάντ Σαρίφ έκανε λόγο για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή απειλώντας με πόλεμο που θα διαρκούσε για αρκετές γενεές αν η περιοχή εξακολουθούσε να βασίζεται στην παρουσία των Αμερικανών. Ο Ζαρίφ, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger θα δώσει το «παρών» στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός (21-24 Ιανουαρίου) στη σκιά της απόφασης των ΗΠΑ να μην του χορηγήσουν βίζα για συναντήσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη το κοινοβούλιο του Ιράν υιοθέτησε την Τρίτη νομοσχέδιο το οποίο χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το σύνολο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι Ιρανοί βουλευτές τροποποίησαν πρόσφατο νόμο που χαρακτήριζε «τρομοκρατική οργάνωση» τις αμερικανικές δυνάμεις που είναι ανεπτυγμένες από το Κέρας της Αφρικής ως την κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή επεκτείνοντας τον χαρακτηρισμό στο Πεντάγωνο, σε όλες τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και σε όλα τα πρόσωπα που ενεπλάκησαν στον φόνο του Σουλεϊμανί.Λαοθάλασσα στην Κερμάν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση πλάνα με χιλιάδες ανθρώπους, αρκετοί εκ των οποίων μαυροντυμένοι να έχουν κατακλύσει τους δρόμους της πόλης Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.

Το εικοσιτετράωρο έχει κηρυχθεί αργία στην Κερμάν, προκειμένου όσο περισσότεροι πολίτες της μπορούν να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στον υποστράτηγο, αξιωματικό εξαιρετικά δημοφιλή στο Ιράν, τον οποίο οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζουν «μάρτυρα».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν για να τιμήσουν τον αξιωματικό, συμπεριλαμβανομένου του αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη της χώρας, που έμοιαζε να μη μπορεί να συγκρατήσει τα συναισθήματά του πάνω από το φέρετρο του στρατιωτικού που είχε καλυφθεί με το ιρανικό εθνικό σύμβολο.

Μετά την αμερικανική επιχείρηση στην οποία σκοτώθηκε ο υποστράτηγος — που ήταν βετεράνος του πολέμου με το Ιράκ (1980-1988), θεωρείτο πως συγκαταλεγόταν στα πιο λαμπρά στρατιωτικά μυαλά της γενιάς του και διέθετε τεράστια επιρροή στο Ιράκ, στη Συρία, στον Λίβανο και αλλού στη Μέση Ανατολή — η Τεχεράνη ορκίστηκε να πάρει «εκδίκηση».

Preparing Soleimani’s grave in Kerman, his hometown. People are taking dirt from the grave, presumably, to keep as objects of reverence, relics of the saint. pic.twitter.com/7KQDfKrAag— Mike (@Doranimated) January 7, 2020

Συγκλονιστικές εικόνες από την Τεχεράνη

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τη λαοθάλασσα που συμμετείχε στη νεκρώσιμη ακολουθία για τον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί στο Ιράν.

Βίντεο από αέρος καταγράφει το πλήθος κόσμου, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο λαός της χώρας εμφανίζεται να έχει συσπειρωθεί για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό.

Παγκόσμια ανησυχία έχει πυροδοτήσει η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έδωσε εντολή για επίθεση χωρίς να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου.

Στις ΗΠΑ, σε πολιτική κρίση έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση για το Ιράν, με τους Δημοκρατικούς να διατείνονται ότι ο Τραμπ δεν έχει την εξουσιοδότηση για να τους οδηγήσει σε πόλεμο με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ο διπλωματικός υδράργυρος έχει ανέβει στα ύψη, με το Ιράν να δηλώνει ότι αποσύρεται από τη συμφωνία του 2015 για τον περιορισμό των πυρηνικών και να τονίζει ότι θα προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου.

Τα σενάρια περί σύρραξης και χτυπημάτων τυφλής βίας στη Δύση ολοένα και φουντώνουν, με το Πεντάγωνο μάλιστα να θεωρεί πιθανές τις νέες επιθέσεις από την Τεχεράνη.