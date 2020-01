Τουρκία: Δύο νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη νότια Τουρκία, όπου τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε περιστατικά που σχετίζονται με την κακοκαιρία.

Στην επαρχία της Μερσίνης, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν κατολίσθηση, η οποία καταπλάκωσε το σπίτι μιας εξαμελούς οικογένειας, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Πέντε από τα μέλη της οικογένειας επέζησαν, ενώ ο 62χρονος Ιμπραήμ Ονέλ ανασύρθηκε νεκρός από τα χαλάσματα.

Σε ένα άλλο περιστατικό, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του που κατέληξε σε πλημμυρισμένο αγωγό αποχέτευσης.

