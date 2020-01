Έρχεται «πόλεμος» διαγγελμάτων Τραμπ-Ροχανί μετά την ιρανική επίθεση με πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις

Μέσα στην ημέρα αναμένονται οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ιράν να απευθυνθούν στους πολίτες των χωρών τους

Ένας νέος «πόλεμος» αναμένεται σήμερα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, λίγες ώρες μετά την επίθεση με ιρανικούς πυραύλους κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ, καθώς τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Χασάν Ροχανί αναμένεται να απευθύνουν διαγγέλματα προς τους Αμερικανούς και τους Ιρανούς αντίστοιχα.

Αρχικά έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει μια δήλωση το πρωί της Τετάρτης (ώρα ΗΠΑ).

Στην ίδια ανάρτηση ο αμερικανός πρόεδρος επιδίωξε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς για τα αποτελέσματα των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων. «Όλα καλά {…} Μέχρι στιγμής όλα καλά. Έχουμε μακράν τον πιο ισχυρό και τον πιο καλά εξοπλισμένο στρατό στον κόσμο» έγραψε ο Τραμπ στις 4:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Λίγες ώρες αργότερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την είδηση ότι ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί πρόκειται να απευθυνθεί σήμερα στον ιρανικό λαό χωρίς προς το παρόν να έχει διευκρινιστεί η ώρα που πρόκειται να εκφωνήσει την ομιλία του ο Ιρανός πρόεδρος.