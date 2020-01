Αεροπορική τραγωδία στην Τεχεράνη – Ιρανοί και Καναδοί τα περισσότερα θύματα

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Βαντίμ Πριστάικο έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα μέσω Twitter τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών του αεροσκάφους Boeing 737 της εταιρείας Ukraine International Airlines που συνετρίβη σήμερα τα ξημερώματα, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί της Τεχεράνης: από τους 176 συνολικά επιβαίνοντες– 167 επιβάτες και 9μελές πλήρωμα–82 ήταν Ιρανοί, 63 Καναδοί, 11 Ουκρανοί (οι 9 ήταν μέλη του πληρώματος), 10 Σουηδοί, 4 Αφγανοί, 3 Γερμανοί και 3 Βρετανοί.

Η Ukraine International Airlines ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από τους επιβάτες ταξίδευαν transit και επρόκειτο να επιβιβαστούν σε άλλες πτήσεις κατά την άφιξή τους στην Ουκρανία. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι το αεροσκάφος που κατέπεσε δεν είχε κανένα πρόβλημα, ήταν ένα από τα καλύτερα του στόλου της με εξαιρετικό πλήρωμα. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει την θεωρία που υποστηρίζει ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από πύραυλο.

Επίσης ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις της προς την Τεχεράνη επ΄αόριστον και ότι το μοιραίο αεροσκάφος είχε περάσει τον τελευταίο έλεγχο ρουτίνας την Δευτέρα.

Η εταιρεία κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων.

Από την πλευρά του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, κάλεσε την διεθνή κοινότητα να μην προβαίνει σε εικασίες ως προς τα αίτια της συντριβής του αεροπλάνου.

Ο πρόεδρος είπε ακόμη ότι ζήτησε από τον εισαγγελέα να ξεκινήσει ποινική έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος και πρόσθεσε ότι ολόκληρος ο ουκρανικός στόλος αεροσκαφών της Πολιτικής Αεροπορίας θα περάσει από επιθεώρηση.

Νωρίτερα σήμερα η ουκρανική πρεσβεία στο Ιράν ανέφερε ως αιτία του δυστυχήματος τεχνικό πρόβλημα διευκρινίζοντας ότι «προς το παρόν αποκλείεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης».

Σημειώνεται πως το ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737-800 με 180 επιβαίνοντες και προορισμό το Κίεβο, συνετρίβη μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο «Χομεϊνί» της Τεχεράνης όπως μετέδωσαν αρχικά τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim.

Η συντριβή προκλήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που παρουσίασε το αεροσκάφος της εταιρείας Ukrainian International Airlines τρία λεπτά μετά την απογείωσή του στις 2:44 τα ξημερώματα (ώρα Ιράν).

Σοκ προκαλούν τα πρώτα βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media και στα οποία φαίνεται το αεροπλάνο λίγο πριν αλλά και λίγο μετά την συντριβή.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj

— Omid Basir (@iranirannews) January 8, 2020