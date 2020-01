Αναφορές για εκρήξεις στη Βαγδάτη : Επίθεση με ρουκέτες στην Πράσινη Ζώνη

Συναγερμός σήμανε στο Ιράκ, το βράδυ της Τετάρτης, από ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στην πρωτεύουσα, Βαγδάτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά το διάγγελμα του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προέκρινε την επιβολή οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν για τις χθεσινές επιθέσεις αντί στρατιωτικής απάντησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δυο ρουκέτες έπεσαν στην πράσινη ζώνη στο κέντρο της Βαγδάτης, την αυστηρά φυλασσόμενη και οχυρωμένη περιοχή όπου στεγάζονται οι ξένες πρεσβείες και κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ άλλων η αμερικανική πρεσβεία, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Αυτόπτες μάρτυρες, όπως θα δείτε και στα παρακάτω βίντεο, δήλωσαν στο - ότι ακούστηκαν δύο ηχηρές εκρήξεις και σειρήνες στην ιρακινή πρωτεύουσα.

Ο στρατός του Ιράκ δήλωσε ότι «δύο πύραυλοι Κατιούσα έπεσαν μέσα στην Πράσινη Ζώνη χωρίς να προκληθούν απώλειες».

Οι αστυνομικές πηγές δήλωσαν στο - ότι οι ρουκέτες εξερράγησαν σε απόσταση 100 μέτρων από την αμερικανική πρεσβεία και προκάλεσαν φωτιά.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν δραματικά μετά το θάνατο του Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί, από αεροπορική επίθεση των ΗΠΑ που διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Το Ιράν αντέδρασε για το θάνατο του Σολεϊμανί και πραγματοποίησε εκτόξευση πυραύλων σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ αργά την Τρίτη.

Μάλιστα, δορυφορικές φωτογραφίες από τα ιρανικά πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ έδωσε στη δημοσιότητα το τηλεοπτικό δίκτυο CNNi.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα προέρχονται από την αεροπορική βάση Αΐν αλ Άσαντ, η οποία αποτέλεσε έναν εκ των δύο στόχων των ιρανικών πυραύλων.

Συνολικά, τέσσερα κτίρια φέρεται να έχουν υποστεί φθορές και ζημιές, ενώ ένας εκ των διαδρόμων απογείωσης – προσγείωσης έχει πληγεί από ιρανικό πύραυλο.

CNN has obtained satellite images from Planet Labs, Inc. that appear to show damage from Iranian missile strikes at an air base in Iraq housing US troops https://t.co/RG86yPEAUV pic.twitter.com/982U8C8blV

— CNN (@CNN) January 8, 2020