Δίκη Γουάινσταϊν: Με «π» ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός – Νέες κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση

Η εικόνα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν κατά την χθεσινή, πρώτη μέρα της πολύκροτης δίκης του δεν είχε απολύτως καμία σχέση με εκείνη του άλλοτε πανίσχυρου άνδρα του Χόλιγουντ.

Φανερά καταβεβλημένος, υποβασταζόμενος και χρησιμοποιώντας ειδικό βοήθημα για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του έκανε την εμφάνισή του στο δικαστικό μέγαρο της Νέας Υόρκης όπου τον υποδέχτηκαν, με άγριες διαθέσεις, γυναίκες – μέλη του κινήματος #MeToo, που διαδήλωναν ενάντια στη γυναικεία σεξουαλική κακοποίηση.

Harvey Weinstein will be convicted and will go to jail for the rest of his life. He then will be convicted again in California. The walker charade demonstrates that he is a raging narcissist with no capacity for remorse. pic.twitter.com/3aXLatSx8T— Publius (@ThePubliusUSA) January 7, 2020

Μπορεί ο 67χρονος παραγωγός να δικάζεται για κατηγορίες που έχουν καταθέσει επίσημα εναντίον του δύο μόνον γυναίκες, ωστόσο είναι περισσότερες από 80 εκείνες που έχουν μιλήσει ανοιχτά για την απρεπή σεξουαλική συμπεριφορά του.

Παρόλα αυτά οι κατηγορίες των δύο αυτών γυναικών αρκούν για να τον στείλουν ισοβίως στη φυλακή. Συγκεκριμένα ο διάσημος παραγωγός κατηγορείται για βιασμό και ασέλγεια. Το πρώτο θύμα του κινήθηκε νομικά εναντίον κατηγορώντας τον πως την βίασε, το 2013, σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης ενώ η δεύτερη γυναίκα τον έχει καταγγείλει για σεξουαλική επίθεση με χρήση βίας.

Στο μεταξύ ο εισαγγελέας πρόσθεσε χθες, στο ήδη βαρύ κατηγορητήριο, μία ακόμη κατηγορία η οποία αφορά σε σεξουαλική επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησε το 2006 και για την οποία, εάν καταδικαστεί, θα τιμωρηθεί με φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών.

Ο ίδιος πάντως παρότι παραδέχεται πως έχει προκαλέσει πόνο σε πολλές γυναίκες, επιμένει πως όλες οι ερωτικές συνευρέσεις του όσες τον κατηγορούν έγιναν με την συναίνεση και των δύο πλευρών.

Ο παραπάνω ισχυρισμός, πάντως, δεν συνάδει με τις αποκαλύψεις που έκαναν, τον Σεπτέμβριο, οι “New York Times” σύμφωνα με τις οποίες ο πρώην, πλέον, πανίσχυρος άνδρας της κινηματογραφικής βιομηχανίας πέτυχε συμβιβασμό με σχεδόν 30 θύματά του προσφέροντάς τους ως αντάλλαγμα ένα υψηλό χρηματικό ποσό το σύνολο του οποίου αγγίζει τα 47 εκατομμύρια δολάρια.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ζήτησαν να πραγματοποιηθεί η δίκη του εκτός Νέας Υόρκης προκειμένου να αποφευχθεί η προβολή της από τα ΜΜΕ η οποία, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τόσο την κοινή γνώμη όσο και το δικαστικό αποτέλεσμα.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η επιλογή των ενόρκων, με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια μάλιστα, προκειμένου να εξασφαλιστεί, όσο τον δυνατόν, η αντικειμενικότητά τους.